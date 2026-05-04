TÜİK açıkladı! İşte 2026 Nisan ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı Tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 son 12 aylık enflasyon ise 32,37 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Nisan ayı verilerine göre Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 son 12 aylık enflasyon ise 32,37olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2026 enflasyon verileri, aylık ve yıllık değişimleri ve ekonomistlerin beklentilerini içeriyor.
Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
Mart ayında aylık enflasyon yüzde 1,94, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 30,87 seviyesindeydi.
AA Finans'ın 29 ekonomistle yaptığı anket sonucunda ekonomistlerin Nisan ayı aylık enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 3,19 oldu.
Ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin Nisan ayı itibarıyla 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 28,16 olarak açıklandı.
MART AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Mart ayında aylık enflasyon yüzde 1,94 son 12 aylık enflasyon ise 30,87 olarak gerçekleşmişti.

AA ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUCU

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 olmuştu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

