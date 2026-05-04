HABERİN ÖZETİ TÜİK açıkladı! İşte 2026 Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2026 enflasyon verileri, aylık ve yıllık değişimleri ve ekonomistlerin beklentilerini içeriyor. Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. Mart ayında aylık enflasyon yüzde 1,94, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 30,87 seviyesindeydi. AA Finans'ın 29 ekonomistle yaptığı anket sonucunda ekonomistlerin Nisan ayı aylık enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin Nisan ayı itibarıyla 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 28,16 olarak açıklandı.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 olmuştu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.