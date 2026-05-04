TÜİK açıkladı! İşte 2026 Nisan ayı enflasyon verileri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 Nisan ayı enflasyon verilerine göre Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 son 12 aylık enflasyon ise 32,37olarak gerçekleşti.
Mart ayında aylık enflasyon yüzde 1,94 son 12 aylık enflasyon ise 30,87 olarak gerçekleşmişti.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 olmuştu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.