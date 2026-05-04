Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir." ifadeleriyle Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine tepkisini ortaya koydu.

HABERİN ÖZETİ Bakan Göktaş'tan Anneler Günü reklam filmine tepki: "Reklam diliyle değersizleştirilemez" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Bosch'un Anneler Günü reklam filminin annelik kavramını değersizleştirdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, anneliğin reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram olmadığını belirtti. Göktaş, annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim stratejileri uğruna sıradanlaştırılmasını kabul etmediklerini ifade etti. Kamuoyunun tepkileri üzerine Bosch'un reklam filmi sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, anne-evlat bağının ticari kaygılarla esnetilmesi ve sıradanlaştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Daniş, anneliğin bir metafor veya reklam dili olmadığını, bir nesli büyüten en güçlü bağ olduğunu vurguladı. RTÜK, ilgili reklam filmi hakkında inceleme başlattı.

"İLETİŞİM STRATEJİLERİ UĞRUNA SIRADANLAŞMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Göktaş, şunları belirtti:

"Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın-biyolojik ya da koruyucu-gerçek bir annedir. Bu bağ, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

Öte yandan, kamuoyunun tepkileri üzerine Medina Turgul DDB Reklam Ajansınca hazırlanan reklam filmi sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal hesabından, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anne sevgisinin insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağ olduğunu vurgulayan Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin, ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez."

Anneliğin bir metafor, reklam dili ya da bir iletişim kurgusu olmadığını, bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağ olduğunu vurgulayan Daniş, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım, ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik, reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil, toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."