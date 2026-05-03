Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakan Göktaş gelen eleştirilere bu fotoğrafla cevap verdi: 'Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brüksel'deki esnaf ziyaretlerine yönelik eleştirilere, ailesinin geçmişine dair duygusal bir fotoğraf paylaşarak karşılık verdi. Göktaş, "Dünyanın neresinde olursa olsun bu millete aidiyet hisseden herkes bu bütünün parçasıdır" diyerek ziyaretlerin doğal olduğunu vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakan Göktaş gelen eleştirilere bu fotoğrafla cevap verdi: 'Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 18:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'nın başkenti 'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin eleştiri konusu olması üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ailesinin Brüksel'de yaşadığı yıllara ait; annesi, kardeşi, teyzesi, dayısı ve merhum anneannesinin yer aldığı bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı.

Bakan Göktaş gelen eleştirilere bu fotoğrafla cevap verdi: 'Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir'

0:00 98
HABERİN ÖZETİ

Bakan Göktaş gelen eleştirilere bu fotoğrafla cevap verdi: 'Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir'

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki esnaf ziyaretlerine yönelik eleştirilere, ailesinin Brüksel'de yaşayan fertlerini gösteren bir aile fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi.
Bakan Göktaş, paylaştığı fotoğrafta annesi, kardeşi, teyzesi, dayısı ve merhum anneannesinin yer aldığını belirtti.
Dedesi, Göktaş'ın açıklamasına göre o bölgedeki ilk Türk esnaflardan biriydi.
Göktaş, gurbetin bir tercih değil bir gerçeklik olduğunu vurgulayarak, Brüksel'deki esnafları ve vatandaşları ziyaret etmenin doğal olduğunu ifade etti.
Bakan, dört kuşaktır Brüksel'de yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerde değer üreten ve temsil gücü yüksek köprüler olduğunu söyledi.
Türkiye'nin sadece coğrafi sınırlarla tarif edilmediğini, dünyanın neresesinde olursa olsun bu millete aidiyet hisseden herkesin bu bütünün parçası olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Bakan Göktaş gelen eleştirilere bu fotoğrafla cevap verdi: 'Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir'

"DEDEM O BÖLGEDEKİ İLK TÜRK ESNAFTANDI"

Bakan Göktaş, paylaştığı hatıranın bugün kurduğu bağların temelini oluşturduğunu ifade ederek şu detaylara dikkat çekti:

"Yıllar önce Brüksel’de, Türk mahallesinde başlayan bir hikâye…

Fotoğrafta annem, kardeşim, teyzem, dayım ve rahmetli anneannem var.

Dedem o bölgede ilk Türk esnaflardan biriydi. Bu hatıra, bugün kurduğumuz bağların, yaptığımız ziyaretlerin ve sahip çıktığımız değerlerin temeli.

Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir.

Bu yüzden Brüksel’de esnafımızı ziyaret etmek, oradaki vatandaşlarımızla temas kurmak da son derece doğal.

Dört kuşaktır orada yaşayan, Anadolu’nun bağrından kopup giden vatandaşlarımız bugün bulundukları ülkelerde hem değer üreten hem de güçlü bir temsil ortaya koyan birer köprüdür.

Türkiye artık sadece coğrafi sınırlarla tarif edilen bir ülke değil. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu millete aidiyet hisseden herkes bu bütünün parçasıdır.

Biz de tam olarak bunu yapıyoruz.

Köklerimizle bağımızı koruyarak, yarınlara daha güçlü bir Türkiye inancıyla yürüyoruz."

https://x.com/MahinurOzdemir/status/2050872572716163403

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Bakan Göktaş'tan doğum izni açıklaması! Başvurular 10 gün içinde yapılacak
ETİKETLER
#brüksel
#Gurbetçi Dönüşü
#Mahinur Özdemir Göktaş,
#Aile Bağları
#Türk Esnafı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.