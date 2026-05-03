Bakan Göktaş gelen eleştirilere bu fotoğrafla cevap verdi: 'Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin eleştiri konusu olması üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ailesinin Brüksel'de yaşadığı yıllara ait; annesi, kardeşi, teyzesi, dayısı ve merhum anneannesinin yer aldığı bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı.
Bakan Göktaş, paylaştığı hatıranın bugün kurduğu bağların temelini oluşturduğunu ifade ederek şu detaylara dikkat çekti:
"Yıllar önce Brüksel’de, Türk mahallesinde başlayan bir hikâye…
Fotoğrafta annem, kardeşim, teyzem, dayım ve rahmetli anneannem var.
Dedem o bölgede ilk Türk esnaflardan biriydi. Bu hatıra, bugün kurduğumuz bağların, yaptığımız ziyaretlerin ve sahip çıktığımız değerlerin temeli.
Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir.
Bu yüzden Brüksel’de esnafımızı ziyaret etmek, oradaki vatandaşlarımızla temas kurmak da son derece doğal.
Dört kuşaktır orada yaşayan, Anadolu’nun bağrından kopup giden vatandaşlarımız bugün bulundukları ülkelerde hem değer üreten hem de güçlü bir temsil ortaya koyan birer köprüdür.
Türkiye artık sadece coğrafi sınırlarla tarif edilen bir ülke değil. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu millete aidiyet hisseden herkes bu bütünün parçasıdır.
Biz de tam olarak bunu yapıyoruz.
Köklerimizle bağımızı koruyarak, yarınlara daha güçlü bir Türkiye inancıyla yürüyoruz."