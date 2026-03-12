Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu

ABD’nin New York kentinde temaslarına devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 70’inci Oturumu marjında gerçekleştirilen "Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katıldı.

GÖKTAŞ'IN ARDINDAN İSRAİLLİ BAKAN SÖZ ALDI

Burada Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, konuşmasının ardından İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı May Golan söz aldı.

GÖKTAŞ'LA BİRLİKTE BAŞKA ÜKE TEMSİLCİLERİ DE SALONU TERK ETTİ

Göktaş, Golan'ın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı. Göktaş’ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.