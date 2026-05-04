CHP'li Özkan Yalım'ın avukat kızından şoke eden talimat! 'Telefonları kırıp atın'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi ve Uşakspor'u kapsayan geniş bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun düğmesine bastı. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım ve çok sayıda şüpheli tutuklanırken, operasyona ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, operasyon günü organize şekilde delil karartma girişimi yaşandığı gün yüzüne çıktı.

YALIM'IN KIZINDAN ŞOKE EDEN TALİMAT

Soruşturmanın en çarpıcı kısmını ise operasyon anında yaşanan delil karartma girişimi oluşturdu. Ceren Yeşildağ savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesinde, Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının hemen ardından avukat olan kızı Özgegül Yalım'ın kendisini telefonla arayarak "telefonu kırın atın" talimatı verdiğini belirtti. Ancak Yeşildağ, bu talimatın kendilerini ateşe atmak olduğunu belirterek çevresindekilere "Hayır, bu ileride sizleri öne sürecekler biliyoruz, bunu saklı tutun, gelen mali şubeye verin" dediğini ve suç unsuru teşkil edebilecek cihazı bizzat emniyet güçlerine teslim ettiğini ifade etti.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, partiden ihraç edildi.