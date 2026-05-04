CHP'li Özkan Yalım'ın avukat kızından şoke eden talimat! 'Telefonları kırıp atın'

Uşak Belediyesi ve Uşakspor merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan muhasebeci Ceren Yeşildağ’ın ifadeleri yolsuzluğun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Operasyon günü telaşa kapılan Özkan Yalım’ın avukat olan kızı Özgegül Yalım’ın Yeşildağ’ı arayarak 'telefonları kır' talimatı verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 08:01
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 08:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi ve Uşakspor'u kapsayan geniş bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun düğmesine bastı. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım ve çok sayıda şüpheli tutuklanırken, operasyona ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, operasyon günü organize şekilde delil karartma girişimi yaşandığı gün yüzüne çıktı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi ve Uşakspor'u kapsayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve çok sayıda şüpheli tutuklandı.
Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın avukat kızı Özgegül Yalım'ın, babasının gözaltına alınmasının ardından bir çalışana telefonunu kırıp atması yönünde talimat verdiği iddia edildi.
Ancak çalışan Ceren Yeşildağ, bu talimatı reddederek suç unsuru teşkil edebilecek cihazı emniyet güçlerine teslim ettiğini belirtti.
Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den kesin ihraç edildi.
YALIM'IN KIZINDAN ŞOKE EDEN TALİMAT

Soruşturmanın en çarpıcı kısmını ise operasyon anında yaşanan delil karartma girişimi oluşturdu. Ceren Yeşildağ savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesinde, Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının hemen ardından avukat olan kızı Özgegül Yalım'ın kendisini telefonla arayarak "telefonu kırın atın" talimatı verdiğini belirtti. Ancak Yeşildağ, bu talimatın kendilerini ateşe atmak olduğunu belirterek çevresindekilere "Hayır, bu ileride sizleri öne sürecekler biliyoruz, bunu saklı tutun, gelen mali şubeye verin" dediğini ve suç unsuru teşkil edebilecek cihazı bizzat emniyet güçlerine teslim ettiğini ifade etti.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, partiden ihraç edildi.

