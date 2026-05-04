HABERİN ÖZETİ Memur ve emekli ne kadar zam alacak? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu Milyonlarca emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranını belirlemek için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Nisan ayında enflasyon aylık 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki defa, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemi enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Emekliler, Ocak ayı için yüzde 4,84, Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için yüzde 1,94 ve Nisan ayı için yüzde 4,18 olmak üzere dört ayda toplamda yüzde 14,64 oranında zamma hak kazandı. Tam zam oranı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

