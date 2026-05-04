Ekonomi
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Emeklilerin maaş artışında belirleyici olan enflasyon verileri doğrultusunda ilk dört aylık zam oranı netleşti. Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84 olarak hesaplanırken, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18’lik artış oluştu. Böylelikle 4 aylık süreçte emekliler şimdiden yüzde 14,64 oranında zammı garantiledi.

Milyonlarca emekli alacakları zam için rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık 4,18, yıllık yüzde 32,37 oldu.

Milyonlarca emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranını belirlemek için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor.
Nisan ayında enflasyon aylık 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki defa, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemi enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.
Emekliler, Ocak ayı için yüzde 4,84, Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için yüzde 1,94 ve Nisan ayı için yüzde 4,18 olmak üzere dört ayda toplamda yüzde 14,64 oranında zamma hak kazandı.
Tam zam oranı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. ve emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için yüzde 1,94, Nisan ayı için de yüzde 4,18 zammı hak eden emekliler böylece dört ayda yüzde 14,64 zam almış oldu. Tam zam oranı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

