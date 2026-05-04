TÜİK açıkladı: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu!

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan 2026 Nisan ayı enflasyon verilerine göre Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 son 12 aylık enflasyon ise 32,37 olarak gerçekleşti.
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,43 oldu.
TÜİK verilerine göre nisan ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,82 olmuştu.