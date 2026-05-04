Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan 2026 Nisan ayı enflasyon verilerine göre Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 son 12 aylık enflasyon ise 32,37 olarak gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ TÜİK açıkladı: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! TÜİK tarafından açıklanan 2026 Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre, Nisan ayında aylık enflasyon %4,18, son 12 aylık enflasyon ise %32,37 olarak gerçekleşti. Nisan ayında aylık enflasyon %4,18 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık enflasyon %32,37 olarak açıklandı. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı %32,43 oldu. Nisan ayında kiralara uygulanacak zam oranı %32,82 olarak belirtilmişti.

NİSAN AYINDA KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜİK verilerine göre nisan ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,82 olmuştu.