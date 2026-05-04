8 haftalık ek doğum izni başvurusu başladı! Annelere 186 bin liraya varan destek

Doğum izni 24 hafta

Çalışan anneler için devrim niteliğinde düzenleme yürürlüğe girdi. Doğum izni 24 haftaya çıkarılırken, SGK ödemeleri de 186 bin TL seviyesine kadar yükseltildi. 8 haftalık ek hak için başvurular bugün itibarıyla başladı. 15 Mayıs'a kadar başvuru yapmayanlar hakkını kaybedebilir. İşte başvuru şartları ve 168 gün hesabı.

annelerin doğum izni

Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.
 

ÇOĞUL GEBELİKLER İÇİN 18 HAFTADAN 26 HAFTAYA ÇIKTI

İlave doğum izni çoğul gebelikler için 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.
 

EK DOĞUM İZNİ ALMAK İÇİN SON TARİH

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olanlara talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.
 

NE ZAMAN DOĞUM YAPMIŞ OLMAK GEREKİYOR?

İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak.
 

doğum yapan anneler

İZİN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Düzenlemeye göre, 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılacak. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilecek.

 

BAŞVURULARIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ NE?

Doğum izninden yararlanacaklar 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek. Başvurular bugün (4 Mayıs) başlayacak. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek.
 

Özel sektör ve kamuda çalışan ancak halen doğum izninde olanların rapor süreleri

DOĞUM İZNİNDE OLANLAR NE YAPACAK?

Özel sektör ve kamuda çalışan ancak halen doğum izninde olanların rapor süreleri SGK tarafından güncellenecek. Bu durumda olan anneler sistem üzerinden doğum izninin bitimine ne kadar süre kaldığını öğrenebilecek.
 

İlave doğum izni

İlave doğum izninden yararlanacak çalışan annelerin sayının ilk etapta 20 bin civarında olduğu öngörülüyor. SGK'nın kamu ve özel sektörde doğum izni başvuruları üzerinden yapacağı çalışmalar sonucu bu rakamın yükseleceği hesaplamaları yapılıyor.

 

DOĞUM İZNİ ÜCRETLERİNİN DURUMU

DOĞUM İZNİ ÜCRETLERİNİN DURUMU NASIL OLACAK?

Doğum izni geçici rapor ücretleri de güncellenen tarihler üzerinden yeniden hesaplanacak. Ödemeler 24 hafta üzerinden yapılacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek.

Brüt maaş ortalaması

 Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek. Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.
 

ücretsiz doğum izni

Öte yandan ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklardan yararlanma oranları ise oldukça düşük. Çalışan kadınların sadece yüzde 24.22'si ücretsiz doğum izni kullanıyor.
 

. Destek ödemeleri i

ÇOCUK BAŞINA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek. Ödemeler 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak. Destek ödemeleri için başvurular 8 Nisan itibarıyla e-devlet üzerinden alınmaya başlandı. 

doğum izni

Geçen hafta itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuru 116 bin 594 yani yüzde 41 oranla birinci çocuk için yapıldı. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti. 
 

EN ÇOK BAŞVURU YAPAN ŞEHİR İSTANBUL

En çok başvuru yapan illerin başında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti. İlk ödemeler bu ay içinde yapılacak.

İSTİHDAMA ETKİSİ NASIL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile BM'nin hazırladığı raporda da 2016–2024 döneminde doğum sonrası işten ayrılıp kayıtlı istihdama geri dönmeyen toplam 309 bin 581 kadın olduğu kaydedildi. Bu kadınların sadece yarısı bile istihdamda kalsaydı, yaklaşık 797 milyar TL prim geliri ve 491 milyar TL gelir vergisi geliri elde edilecekti.

