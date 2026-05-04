Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere destek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Diyanet Vakfı çeyiz yardımı programında heyecanlı bekleyiş sürüyor. “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında alınan başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Maddi destekten faydalanmak isteyen binlerce kişi ise sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Türkiye Diyanet Vakfı çeyiz yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?

HABERİN ÖZETİ Diyanet Çeyiz Yardımı Sonuçları 2026 Sorgulama | Türkiye Diyanet Vakfı İki İnsan Bir Hayat Sonuçları Açıklandı mı? Türkiye Diyanet Vakfı'nın evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik başlattığı çeyiz yardımı projesinde değerlendirme süreci devam ederken, sonuçların bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Sonuçların 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanması planlanıyor. Yardım, maddi imkânları kısıtlı olan ve belirli kriterlere uyan genç çiftlere yönelik. Başvuru kriterleri arasında daha önce ev sahibi olmamak, aylık hane gelirinin iki net asgari ücreti aşmaması, ilk kez evlenecek olmak ve Türkiye'de ikamet etmek yer alıyor. Projeye katılım için çevrim içi Evlilik Okulu Seminerlerine katılım taahhüdü gerekiyor. Yetim veya öksüz olan adaylara öncelik tanınacaktır.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında alınan çeyiz yardımı başvurularında değerlendirme süreci devam ediyor. Başvuruların incelenmesinin ardından sonuçların 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanmasının planlandığı belirtiliyor. Adayların sonuç duyurularına vakfın resmî iletişim kanalları üzerinden erişebileceği ifade ediliyor.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI NEDİR, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen çeyiz desteği programı, evlilik hazırlığı yapan ve maddi imkânları kısıtlı olan genç çiftlere destek olmayı hedefliyor. Proje kapsamında yalnızca ekonomik katkı sağlanması değil, aynı zamanda çiftlerin evlilik öncesi bilinçlendirilmesi ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor.

Projeye başvuruda bulunacak adayların, belirlenen kriterleri eksiksiz şekilde sağlaması gerekiyor:

Şart Açıklama Mülkiyet Durumu Daha önce ev sahibi olmamak Gelir Durumu Aylık toplam hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını aşmaması Medeni Durum İlk kez evlenecek olmak Vatandaşlık ve İkamet T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek Eğitim Katılımı Proje kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Evlilik Okulu Seminerlerine düzenli katılım sağlayacağına dair taahhütte bulunmak Nikah Tarihi ve Yeri 1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahını müftülükte kıydıracak olmak

(Bu şart, yalnızca başvurusu kabul edilen çiftler için geçerlidir.)

Başvuruların değerlendirilmesinde yetim veya öksüz olan adaylara öncelik tanınacaktır.

