Diyanet Çeyiz Yardımı Sonuçları 2026 Sorgulama | Türkiye Diyanet Vakfı İki İnsan Bir Hayat Sonuçları Açıklandı mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere destek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Diyanet Vakfı çeyiz yardımı programında heyecanlı bekleyiş sürüyor. “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında alınan başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Maddi destekten faydalanmak isteyen binlerce kişi ise sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Türkiye Diyanet Vakfı çeyiz yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında alınan çeyiz yardımı başvurularında değerlendirme süreci devam ediyor. Başvuruların incelenmesinin ardından sonuçların 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanmasının planlandığı belirtiliyor. Adayların sonuç duyurularına vakfın resmî iletişim kanalları üzerinden erişebileceği ifade ediliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen çeyiz desteği programı, evlilik hazırlığı yapan ve maddi imkânları kısıtlı olan genç çiftlere destek olmayı hedefliyor. Proje kapsamında yalnızca ekonomik katkı sağlanması değil, aynı zamanda çiftlerin evlilik öncesi bilinçlendirilmesi ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor.
Projeye başvuruda bulunacak adayların, belirlenen kriterleri eksiksiz şekilde sağlaması gerekiyor:
|Şart
|Açıklama
|Mülkiyet Durumu
|Daha önce ev sahibi olmamak
|Gelir Durumu
|Aylık toplam hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını aşmaması
|Medeni Durum
|İlk kez evlenecek olmak
|Vatandaşlık ve İkamet
|T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek
|Eğitim Katılımı
|Proje kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Evlilik Okulu Seminerlerine düzenli katılım sağlayacağına dair taahhütte bulunmak
|Nikah Tarihi ve Yeri
|1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahını müftülükte kıydıracak olmak
(Bu şart, yalnızca başvurusu kabul edilen çiftler için geçerlidir.)
Başvuruların değerlendirilmesinde yetim veya öksüz olan adaylara öncelik tanınacaktır.
https://x.com/DiyanetVakfi/status/2009596018233372677?s=20