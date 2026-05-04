İstanbul'da ünlü hamburger devinde skandal! Anne ve kızını 'fakir' diye kovdular

Dünya çapında ünlü fast-food zincirinin İstanbul'daki skandalı sosyal medyada infiale neden oldu. Bir hayırseverin ihtiyaç sahibi anne ve kızına yemek ısmarladığı olayın sonrası duyanları şaşkına çevirdi. Yemeğin parası ödendi fakat restoran anne ve kızın yemeklerini masada yiyemeyeceğini belirterek, 'paket yapıp dışarı çıkın' talimatı verdi.

MÜŞTERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Kendi yemeği tepside servis edilen fakat anne ve küçük kızın yemeğinin paket yapıldığını gören müşteri daha sonra duruma müdahale etti. Restoranın olaya ilişkin yaptığı açıklama ise duyanları şoke etti. Müşteriye, personel tarafından "Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler" denildi.

"HER İÇERİ GELENİ İÇERİ ALAMAYIZ"

Restoran müdürü ise yaşanan skandalı düzeltecek bir açıklama yapacağına daha da körükledi. Müşterilerin "Ben yiyebiliyorsam onlar neden yiyemiyor?" sorusuna, sert bir tonda "Bizim kurallarımız var, öyle her geleni içeri alamayız" yanıtını verdi.