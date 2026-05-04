Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da ünlü hamburger devinde skandal! Anne ve kızını 'fakir' diye kovdular

İstanbul'daki ünlü fast-food zincirinde yaşanan skandal tepkilere neden oldu. Bir hayırseverin yemek ısmarladığı ihtiyaç sahibi anne ve kızı fakir oldukları gerekçesi ile restorandan içeri sokulmak istenmedi. Olayın tepki çekmesinin ardından restoran müdürünün küstah açıklaması şoke etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İstanbul'da ünlü hamburger devinde skandal! Anne ve kızını 'fakir' diye kovdular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 10:08

Dünya çapında ünlü fast-food zincirinin İstanbul'daki skandalı sosyal medyada infiale neden oldu. Bir hayırseverin ihtiyaç sahibi anne ve kızına yemek ısmarladığı olayın sonrası duyanları şaşkına çevirdi. Yemeğin parası ödendi fakat restoran anne ve kızın yemeklerini masada yiyemeyeceğini belirterek, 'paket yapıp dışarı çıkın' talimatı verdi.

İstanbul'da ünlü hamburger devinde skandal! Anne ve kızını 'fakir' diye kovdular

MÜŞTERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Kendi yemeği tepside servis edilen fakat anne ve küçük kızın yemeğinin paket yapıldığını gören müşteri daha sonra duruma müdahale etti. Restoranın olaya ilişkin yaptığı açıklama ise duyanları şoke etti. Müşteriye, personel tarafından "Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler" denildi.

"HER İÇERİ GELENİ İÇERİ ALAMAYIZ"

Restoran müdürü ise yaşanan skandalı düzeltecek bir açıklama yapacağına daha da körükledi. Müşterilerin "Ben yiyebiliyorsam onlar neden yiyemiyor?" sorusuna, sert bir tonda "Bizim kurallarımız var, öyle her geleni içeri alamayız" yanıtını verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması yapıldı! 2026 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak?
8 haftalık ek doğum izni başvurusu başladı! Annelere 186 bin liraya varan destek
Beşiktaş kaleci operasyonunu başlattı! Transferde tüm pürüzler giderildi: Genç yıldız 'Yeşil ışık' yaktı
Doğa’nın Kanunu dizisine bomba transfer! Lara Aslan ‘Hediye’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem! Dünya sallanmaya devam ediyor
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.