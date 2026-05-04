Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem! Dünya sallanmaya devam ediyor

Doğu Asya ülkesi Filipinler'in doğusundaki Samar Adasında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Samar Adasının kuzeybatısındaki Nena bölgesinde gerçekleştiğini duyurdu.
Yerin 73,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, ülkenin doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde de hissedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.