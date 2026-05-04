Doğa’nın Kanunu dizisine bomba transfer! Lara Aslan ‘Hediye’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak

Genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Lara Aslan, yaz sezonunun iddialı projesi Doğa’nın Kanunu dizisine transfer oldu. Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aslan, Doğa’nın Kanunu dizisinde ‘Hediye’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizide Aslan’ın performansı da merak ediliyor. İşte detaylar…

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 09:17

Lara Aslan, yaz dizisi olarak ekranlara gelecek olan Doğa’nın Kanunu dizisine dahil oldu. Genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Aslan, merakla beklenen Doğa’nın Kanunu dizisine transferiyle adından söz ettirdi. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen iddialı yaz projesi etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdiden yaz akşamlarına yeni bir soluk getirecek olan Doğa’nın Kanunu dizisinde Lara Aslan’ın ‘Hediye’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu. Televizyon ekranlarının yeni iddialı projeleri arasında yer alacak Doğa’nın Kanunu dizisi oyuncu seçimleri tamamlandı. Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aslan’ın dizideki performansı ve rolü şimdiden merak uyandırdı.

DOĞA’NIN KANUNU DİZİSİNE BOMBA TRANSFER!

Romantik komedi türünde izleyici karşısına çıkacak olan Doğa’nın Kanunu dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu seçimi tamamlandı. Çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen yeni yaz dizisi için geri sayım başladı. Bomba oyuncu kadrosuyla yaz sezonuna damga vurması beklenen Doğa’nın Kanunu dizisine genç kuşağın başarılı isimlerinden biri dahil oldu.

Yaz aylarında ekranlarda yerini alacağı söylenen Doğa’nın Kanunu dizisinin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediliyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Mayıs ayının ikinci haftasında İstanbul’da çekimlerine başlanacak Doğa’nın Kanunu dizisi ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Ay Yapım imzasıyla seyirciyle buluşacak olan Doğa’nın Kanunu dizisi, İstanbul çekimlerinin ardından Urla’da çekimlerine devam edilecek.

Oyuncu seçimi tamamlanan Doğa’nın Kanunu dizisine son olarak bomba bir transfer gerçekleşti. Alperen Duymaz, Özge Yağız ve Hakan Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı Doğa’nın Kanunu dizisine son olarak genç kuşağın başarılı isimlerinden Lara Aslan dahil oldu.

LARA ASLAN ‘HEDİYE’ KARAKTERİYLE DOĞA’NIN KANUNU DİZİSİNDE!

Yaz sezonuna damga vurması beklenen Doğa’nın Kanunu dizisine genç ve güzel oyuncu Lara Aslan dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kötü geçen bir iş görüşmesinden 5 yıl sonra yolları kesişen Yaman ve Doğa’nın hikâyesini ekrana taşıyacak olan dizinin kadrosuna son olarak Aslan katıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve Star TV’de ekranlara gelecek olan Doğa’nın Kanunu dizisinin oyuncu seçimleri tamamlandı. Okuma provası bugün gerçekleşecek olan iddialı projeye genç kuşağın dikkat çeken yıldızlarından Lara Aslan dahil oldu. Aslan’ın, merakla beklenen dizide ‘Hediye’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Son olarak Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlarda yerini alan Lara Aslan’ın Doğa’nın Kanunu dizisinde Yaman’ı oynayan Alperen Duymaz’ın kardeşi olarak seyirciyle buluşacağı duyuruldu. Aslan’ın oynayacağı Hediye karakteri dizide abisi Yaman’a çok düşkün ve ona danışmadan hareket etmez bir kişi olarak izleyiciyle buluşacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
