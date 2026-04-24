Özge Yağız Alperen Duymaz’ın partneri oldu! Özge Yağız “Doğa’nın Kanunu”nun Doğa’sı oldu

Doğa’nın Kanunu dizisinin başrol kadın oyuncusu belli oldu. Özge Yağız, yeni projede Doğa karakterini oynayacak. Romantik komedi türündeki dizide Yağız’a Alperen Duymaz eşlik edecek. Star TV ekranlarında yayınlanacak yapım, şimdiden sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı.

Özge Yağız Alperen Duymaz'ın partneri oldu! Özge Yağız "Doğa'nın Kanunu"nun Doğa'sı oldu
Yeni sezonun iddialı yapımlarından Doğa’nın Kanunu için hazırlıklar hızla devam ederken, dizinin başrol kadın oyuncusu da netleşti. Ay Yapım imzası taşıyan ve Star TV’de yayınlanacak romantik komedi türündeki dizide Doğa karakterini Özge Yağız üstlenecek. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu, senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı projede, Özge Yağız’a başrolde Alperen Duymaz eşlik edecek.

Özge Yağız Alperen Duymaz’ın partneri oldu! Özge Yağız “Doğa’nın Kanunu”nun Doğa’sı oldu

Yeni sezonun iddialı yapımlarından romantik komedi türündeki 'Doğa'nın Kanunu' dizisinin başrol kadın oyuncusu Özge Yağız oldu.
Özge Yağız, dizide 'Doğa' karakterini canlandıracak.
Dizide Özge Yağız'a Alperen Duymaz eşlik edecek.
Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturacak, senaryoyu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alacak.
Dizi, Ay Yapım imzası taşıyor ve Star TV'de yayınlanacak.
Özge Yağız, aile şirketinde çalışan güçlü, modern ve hırslı bir iş kadını olan Doğa karakterine hayat verecek.
Doğa'nın hayatı, babasının şirketinde tanıştığı Yaman ile beklenmedik şekilde değişecek.
ÖZGE YAĞIZ DOĞA’NIN KANUNU DİZİSİNİN KADROSUNDA!

Doğa’nın Kanunu için hazırlıklar hız kazanırken, dizinin başrol kadın oyuncusu da netleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı romantik komedi türündeki dizide Doğa karakterini Özge Yağız oynayacak.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturacağı, senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı proje, çekimlerine önümüzdeki günlerde başlamaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle şimdiden dikkat çeken yapım, sezonun iddialı romantik komedileri arasında gösteriliyor.

Çekimlerinin başlamasıyla birlikte sosyal medyada da büyük ilgi görmesi beklenen Doğa’nın Kanunu, şimdiden merakla beklenen projeler arasında yerini aldı. Özellikle Özge Yağız’ın karakteri ve Alperen Duymaz ile oluşturacağı uyum, dizinin en çok konuşulacak detayları arasında gösteriliyor.

ÖZGE YAĞIZ DOĞA’NIN KABUNUNU DİZİSİNİN DOĞA’SI

Hikâyede Özge Yağız, aile şirketinde çalışan güçlü, modern ve hırslı bir iş kadını olan Doğa karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Doğa’nın hayatı, babası Hulusi Bey’in şirketinde yaptığı bir iş görüşmesi sırasında tanıştığı Yaman ile beklenmedik şekilde değişecek. Kıyafeti ve tarzı nedeniyle küçümsediği Yaman’la 5 yıl aradan sonra Urla’da yeniden karşılaşması, tesadüflerle örülü bir aşk hikâyesinin kapılarını aralayacak.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özge Yağız, Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce diyetisyenlik eğitimi alan oyuncu, mesleki geçmişiyle de dikkat çekiyor. Televizyon dünyasına ilk adımını 2018 yılında TV8’de yayımlanan Adını Sen Koy dizisinde küçük bir rolle atan Yağız, gerçek çıkışını 2019 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde “Reyhan” karakteriyle yaptı. Performansı, onu kısa sürede geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu.

Dizinin ikinci sezonunun ardından projeden ayrılan oyuncu, Star TV’de yayınlanan Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında İçimizden Biri, 2022’de Baba ve 2023-2024 yılları arasında ise Safir dizilerinde önemli karakterleri oynadı. Başarılı oyuncu, 2025 yılında Gözleri Karadeniz dizisinde Güneş Aydınay karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

