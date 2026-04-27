Bu yaz Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşması planlanan Doğa'nın Kanunu dizisinde, erkek başrol oyuncunun belirlenmesiyle birlikte izleyiciler arasında heyecan daha da arttı. Yıldız başrol oyuncusu ve sıra dışı konusuyla izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmeyi başaran Doğa'nın Kanunu dizisinin ne zaman ekranlara verileceği izleyiciler arasında merak konusu oldu. Star TV'nin merak uyandıran yeni projesi Doğa'nın Kanunu dizisi için izleyiciler, arama motorunda dizinin oyuncu kadrosunu, konusunu ve dizinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki Doğan'nın Kanunu dizisi ne zaman başlayacak? Doğa'nın Kanunu dizisinde hangi oyuncular oynayacak, oyuncu kadrosu netleşti mi? Doğa'nın Kanunu dizisinin hikayesi ne?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Doğanın Kanunu dizisi ne zaman baslayacak? Doğanın Kanunu dizisi nerede çekilecek? Star TV'de bu yaz yayınlanması planlanan, erkek başrol oyuncusu Alperen Duymaz olan ve Urla'da çekilecek olan 'Doğa'nın Kanunu' dizisinin konusu ve yayın tarihi merak ediliyor. Star TV'de bu yaz yayınlanacak olan 'Doğa'nın Kanunu' dizisinin erkek başrolünde Alperen Duymaz yer alacak. Dizi, özgürlüğüne düşkün ve doğayı seven Yaman karakterinin, beş yıl önce tanıştığı Doğa yüzünden yaşadığı üzüntü sonrası Urla'da yeni bir hayata başlamasını konu alıyor. Dizinin yönetmenliğini Beste Sultan Kasapoğulları ve Ali Bilgin, senaryosunu ise İlker Arslan ve Barış Erdoğan üstleniyor. 'Doğa'nın Kanunu' dizisinin çekimlerine İstanbul'da başlanıp daha sonra İzmir'in Urla ilçesinde devam edilecek. Dizinin tam yayın tarihi henüz belli olmadı.

DOĞA'NIN KANUNU DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU? DOĞA'NIN KANUNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ay yapım imzasını taşıyan Doğa'nın Kanunu'nun yönetmen koltuğunda oturan isim Beste Sultan Kasapoğulları ile Ali Bilgin olurken; senaryosu İlker Arslan ve Barış Erdoğan'ın kaleminden çıkıyor.

Star TV'nin yeni sezon yaz projeleri arasında kendini gösteren Doğa'nın Kanunu dizisine yönelik meraklar izleyici kitlesi nazarında bir hayli artmış durumda iken başrolünde Alperen Duymaz'ın yer alacağı bilgisinin gündeme taşınması, diziye yönelik duyulan ilgileri arttırdı.

Yakın zamanda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlandığı bilinen Doğa'nın Kanunu dizisinin ekrana verileceği tam tarih ise henüz belli olmadı.

DOĞA'NIN KANUNU DİZİSİNDE NE ANLATILACAK? DOĞA'NIN KANUNU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Star TV'nin heyecanlandırması beklenen yapımlarından olan Doğa'nın Kanunu dizisi, farklı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin kadrajına şimdiden girmiş durumda.

Star TV'de yayınlanacak olan dizide ise; dizinin ana merkezindeki karakterlerden olan Yaman, özgürlüğüne düşkünlüğü ve tabiata duyduğu sevgiyle öne çıkan bir karakterdir. Beş sene önce bir yere iş görüşmesi için giden Yaman, orada görüp tanıştığı kız olan Doğa yüzünden derin bir üzüntüye kapılır.

Burada yaşadığı üzüntüyle birlikte hayatında yepyeni bir başlangıca doğru ilerleme kararı alan Yaman, yıllar sonra kendini Urla'da bulur.

Yaman'ın sessiz, sakin ve gürültüsüz bir hayat yaşadığı Urla'da beklenmedik anda yaşayacağı durumlar, kendisinin yeniden sarsılmasına yol açarak hayatındaki tüm dengelerini değiştirecektir.

DOĞA'NIN KANUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mayıs Ayının ikinci haftasında setlere çıktığı bilinen 'Doğanın Kanunu' dizisinin çekim yerleri, arama motorunda sıklıkla aratılan konu başlıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başrolünde yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın rol aldığı Doğa'nın Kanunu dizisinin çekimlerinin ilk etapta İstanbul'da başlayıp daha sonradan İzmir'in Urla ilçesinde sürdürüleceği bilinmektedir.