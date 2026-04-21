Yaz aylarında ekrana gelmesi beklenen Doğa’nın Kanunu dizisi seyirci tarafından merak edildi. Star TV ekranları için çekilecek olan yeni iddialı proje, yaz dizisi olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen Doğa’nın Kanunu dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Yaz akşamlarının vazgeçilmez projeleri arasında yer alacak Doğa’nın Kanunu dizisine dair detaylar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Henüz hazırlık aşamasında olan Doğa’nın Kanunu dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Doğa’nın Kanunu dizi konusu nedir? Doğa’nın Kanunu dizi oyuncuları kimler? Doğa’nın Kanunu dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Doğa’nın Kanunu dizisine dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ Doğa’nın Kanunu dizi konusu nedir? Doğa’nın Kanunu dizi oyuncuları kimler? Yaz aylarında Star TV'de ekrana gelmesi beklenen 'Doğa'nın Kanunu' isimli yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar merak ediliyor. Romantik komedi türündeki dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturacak. Dizi, Karaman Holding'e iş başvurusu reddedilen Yaman ile patronun kızı Doğa'nın 5 yıl sonra yollarının tekrar kesişmesini konu alıyor. Dizinin ilk oyuncusu olarak Alperen Duymaz duyuruldu ve Yaman karakterini canlandıracak. Dizi, Urla'da çekilecek.

DOĞA’NIN KANUNU DİZİ KONUSU NEDİR?

Romantik komedi türünde izleyici karşısına çıkacak olan Doğa’nın Kanunu dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz hazırlık aşamasında olan iddialı projenin yaz aylarında ekranlardaki yerini alması bekleniyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı yeni yaz dizisi, karakterlerin yıllar sonra buluşmasını ekranlara getirecek.

Doğa’nın Kanunu dizisi, Karaman Holding’e yaptığı iş başvurusu hüsranla sonuçlanan Yaman ve patronun kızı Doğa’nın 5 yıl sonra yollarının tekrar kesişmesini konu alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği yeni dönemin iddialı projesi Doğa’nın Kanunu, yaz akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasına ismini yazdıracak.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları’nın oturacağı Doğa’nın Kanunu dizisi, özgür ruhlu, doğa aşığı Yaman’ın 5 yıl önce gittiği bir iş görüşmesinde patronun kızı Doğa’nın yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşamasıyla ekran macerasına başlayacak. Yaman, 5 yıl sonra daha yaşadığı yer olan Urla’da daha büyük bir şokla karşılaşacak.

DOĞA’NIN KANUNU DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Oldukça etkileyici bir aşk hikayesini konu alacak olan Doğa’nın Kanunu dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Etkileyici hikayesiyle şimdiden merak konusu olan iddialı proje, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yaz sezonuna damga vurması beklenen Doğa’nın Kanunu dizisinin ilk oyuncusu Alperen Duymaz oldu.

Oyuncu kadrosundaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği Doğa’nın Kanunu dizisinde Alperen Duymaz, özgür ruhlu, doğa aşığı Yaman’ı oynayacak. Doğa ve Yaman’ın hikayesinin anlatılacağı yaz dizi Urla’da çekilecek. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen Doğa’nın Kanunu dizisi, yaz aylarında ekranlara gelecek.