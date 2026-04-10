Editor
 | Ebrar Oral

Gassal 3. sezon dizi müziklerini kim yapıyor? Şahin Kendirci ve Bayhan'dan sonra yeni sürpriz isim şaşırttı

10 Nisan Cuma günü Gassal dizisi 3. sezonun yayına girmesiyle birlikte izleyiciler, dizinin yeni oyuncularıyla beraber sahne aralarında çalan müziklerin kime ait olduğunu da araştırmaya başladı. Peki Gassal 3. sezon müziklerini kim yapıyor?

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 21:31

TRT'nin dijital platformunun sevilen yapımlarından olan Gassal 3. sezon, 10 Nisan Cuma günü (bugün) itibariyle Tabii'de sevenleriyle buluştu. Başrolünde ile 'ın buluştuğu Gassal dizisinin üçüncü sezonu izleyiciler arasında heyecanla beklenir iken dizinin Tabii platformuna düşer düşmez izlenme rekorları kırması izleyicilerin diziye olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Sıra dışı konusu ve başarılı oyuncu kadroyla adından bahsettiren Gassal dizisinin yönetmen koltuğunda Onur Tan ile Karaarslan'ın oturur iken senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın imzasını taşıyor. Toplamda 10 bölümden oluşan yeni sezon bölümlerinde dizinin şarkılarını seslendiren Kubat detayı, Gassal dizisi bekleyenler arasında ayrıca ilgi gördü. Peki Gassal 3. sezon müzikleri kime ait? Gassal 3. sezonda şarkıları kim söylüyor?

GASSAL 3. SEZON DİZİ MÜZİKLERİNİ KİM SÖYLÜYOR? ŞAHİN KENDİRCİ VE BAYHAN'DAN SONRA 'KUBAT' RÜZGARI!

Karanlık hikayesi ve sürpriz dolu oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Gassal dizisinin devam serisi 3. sezonda; tıpkı ilk iki sezonda olduğu gibi şarkıların izleyici üzerinde bırakacağı tesir merak ediliyor.

Gassal dizisinin birinci sezonunda yayınlanan bölümlerle bütünleşen Şahin Kendirci'nin bomba imzasından sonra dizi ikinci sezonunda dizi müzikleri için yeni bir isimle anlaşmış ve Şahin Kendirci yerine Bayhan geçmişti.

Dizi bölümlerinde duygu yüklü sahnelerde slow şarkılarıyla öne çıkan Şahin Kendirci ve Bayhan'dan sonra müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Kubat Gassal 3. sezonda kendini gösterdi.

TRT’nin dijital platformu Tabii’de bugün 3. sezonu yayına giren Gassal dizisi bekleyenleri; Gassal'ın yayın tarihinin netleşmesiyle birlikte ilk bölümü seyretmek için Tabii platformuna yöneldi.

GASSAL 3. SEZON OYUNCULARINDA HANGİ İSİMLER VAR? GASSAL 3. SEZONDAKİ YENİ OYUNCULAR KİMLER?

İlk iki sezonda izlenme rekorları kıran Gassal dizisinin, bu başarısından sonra üçüncü sezonuyla da dikkatleri üzerine çekmeye aday olan yapımlardan biri olacağı ön görülüyor.

Yayına düşer düşmez en çok izlenen dizi listeleri arasında başı çeken Gassal 3. sezon, çarpıcı senaryosu ve karanlık atmosferiyle yeniden zirveye tırmanmaya geliyor.

Gassal dizisi 3. sezonda; Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş gibi başarılı isimler rol alırken yeni sezonda Öykü Gürman, Timuçin Esen ve Yasemin Sakallıoğlu gibi deneyimli isimler yer alıyor.

