Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci resmen başladı. Başvuru takvimi, hizmet süresi şartları, sıra sistemi ve sonuç tarihleri de netlik kazandı. Bu yıl da işlemler tamamen dijital ortam üzerinden yürütülüyor ve başvuruların belirtilen süre içinde eksiksiz tamamlanması gerekiyor.

HABERİN ÖZETİ Öğretmen il içi yer değiştirme 2026 ekranı açıldı mı? İl içi tayin ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci başladı ve başvuru, hizmet süresi, sıra sistemi ve sonuç tarihleri netleşti. 2026 yılı il içi yer değiştirme başvuruları 4 Mayıs'ta başladı ve 6 Mayıs'ta sona erecek. Kadrolu öğretmenlerin başvurabilmesi için 30 Eylül 2026 tarihi esas alınarak bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için sözleşmeli ve kadrolu çalışma sürelerinin toplamda dört yılı doldurmuş olması şartı aranıyor. Öğretmenler görev yaptıkları il sınırları içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek ve yerleştirme işlemleri hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. 2026 il içi yer değiştirme sonuçları 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görev yerlerine geçiş işlemleri 26 Haziran itibarıyla başlayacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

2026 yılı il içi yer değiştirme başvuruları 4 Mayıs itibarıyla başladı ve 6 Mayıs tarihinde sona erecek. Sürecin kısa tutulması nedeniyle başvuru yapacak öğretmenlerin sistem üzerinden tercih işlemlerini tamamladıktan sonra onay sürecini de aynı tarih aralığında sonuçlandırması gerekiyor. Dijital başvurunun tamamlanmış olması tek başına yeterli kabul edilmiyor.

Başvuruların ardından değerlendirme süreci hızlı şekilde ilerleyecek. Yer değiştirme sonuçları ile sıra kayıtlarının oluşturulması 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler için ilişik kesme ve tebligat işlemleri ise haziran ayının son haftasında başlayacak. Sürecin sıkışık ilerlemesi nedeniyle öğretmenlerin tercihlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI VE 3 YIL KRİTERİ

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında temel kriter görev süresi olarak öne çıkıyor. Kadrolu öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2026 tarihi esas alınarak en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Sistem, hizmet süresi bilgilerini otomatik olarak değerlendirdiği için eksik süre durumunda başvuru kabul edilmiyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise farklı bir hesaplama uygulanıyor. Bu gruptaki öğretmenlerin sözleşmeli ve kadrolu çalışma sürelerinin toplamda dört yılı doldurmuş olması şartı aranıyor. Süre hesabında yine 30 Eylül tarihi baz alınırken, mevzuata uygunluk sistem üzerinden otomatik kontrol ediliyor. Başvuru öncesinde hizmet bilgilerinin kontrol edilmesi olası sorunların önüne geçiyor.

İL İÇİ VE İL DIŞI İHTİYAÇ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

İl içi ve il dışı tayin ihtiyaç kontenjanları, her il ve ilçe için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor.

İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il içi ve il dışı tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz.

40 TERCİH HAKKI BULUNUYOR

Öğretmenler görev yaptıkları il sınırları içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek. Tercih listesinin stratejik oluşturulması büyük önem taşıyor çünkü yerleştirme işlemleri yalnızca hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanı hesabında başvurunun son günü esas alınacak.

Yerleştirmelerde yalnızca mevcut boş kontenjanlar değil, atamalar sonucunda oluşabilecek yeni ihtiyaç durumları da dikkate alınacak. Bu nedenle bazı okullarda hareketlilik son değerlendirme aşamasında netleşecek. Tercih yaparken hem puan dengesi hem de okul ihtiyaç durumunun dikkatle analiz edilmesi gerekiyor.

SIRA ATAMA SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Tercihlerine rağmen hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yerleşemeyen öğretmenler için sıra atama sistemi devreye alınacak. Başvuru sırasında bu seçeneği işaretleyen öğretmenler yalnızca ilk iki tercih ettikleri kurum için sıra kaydına alınacak. Sıralama yine hizmet puanı üstünlüğüne göre oluşturulacak.

Sıra sisteminin aktif olduğu süre boyunca ilgili kontenjanlara başka bir yöntemle atama yapılmayacak. Boşalan kadrolar sıra üstünlüğüne göre değerlendirilecek ve bu uygulama ağustos ayına kadar devam edecek. Böylece ilk yerleştirmede atanamayan öğretmenler için ikinci bir fırsat doğmuş olacak. Son günlerde paylaşılan takvim bilgilerinde sıra işletme dönemlerinin yaz aylarında iki aşamalı ilerleyeceği vurgulanıyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin en çok merak ettiği konu sonuç tarihi oluyor. 2026 il içi yer değiştirme sonuçları 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Aynı gün sıra kayıtları da oluşturularak sistem üzerinden görüntülenebilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görev yerlerine geçiş işlemleri ise 26 Haziran itibarıyla başlayacak. Yaz dönemine denk gelen bu süreç, eğitim öğretim planlamasının yeni dönem başlamadan tamamlanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş durumda.

Öğretmen il içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular yalnızca elektronik ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğretmenler sisteme kişisel giriş bilgileriyle erişerek yer değiştirme modülünden tercihlerini oluşturuyor ve işlemlerini okul ile ilçe onayına sunuyor. Onay süreci tamamlanmadan başvuru geçerli sayılmıyor.

İl içi yer değiştirmede kaç tercih yapılabiliyor?

2026 yılı uygulamasında öğretmenlere en fazla 40 eğitim kurumu tercih hakkı tanınıyor. Tercih sıralaması hizmet puanı yerleştirmesinde etkili olduğu için listenin dikkatli hazırlanması gerekiyor. Özellikle ilk iki tercih sıra atama açısından ayrıca önem taşıyor.

İl içi atama sonuçları nereden öğrenilecek?

Sonuçlar dijital sistem üzerinden sorgulanabilecek. Açıklanma tarihi olan 11 Mayıs sonrasında öğretmenler sisteme giriş yaparak atama durumlarını ve varsa sıra kayıt bilgilerini görüntüleyebilecek. İlişik kesme takvimi de sonuç ekranında duyurulacak.