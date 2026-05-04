'Süper hücre' Şanlıurfa'yı böyle vurdu! Dev hortum ev ve ahırları harabeye çevirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şanlıurfa'nın Viranşehir kırsalında fırtına sonrası oluşan hortum bir ev ve ahırı harabeye çevirdi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun etkili olduğu mahallede maddi hasar meydana gelirken, zarar gören alanlarda inceleme yapılması bekleniyor. Mahalle sakinleri, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek talebinde bulundu.