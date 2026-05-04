ABD tüm yapay zekaları Pentagon’da birleştiriyor

Yapay zekâ artık yalnızca günlük hayatı kolaylaştıran bir teknoloji olmaktan çıkıyor. Kod yazan, analiz yapan, metin üreten ve milyonlarca insanın iş akışına yerleşen bu sistemler, şimdi çok daha tartışmalı bir alanın merkezinde: savaş teknolojileri.
Özellikle İran-ABD-İsrail savaşıyla birlikte yapay zekânın askeri operasyonlarda nasıl kullanıldığı yeniden gündeme geldi. İran’daki okul bombalama operasyonunun yapay zekâ temelli yürütüldüğüne dair haberler, zaten hassas olan tartışmayı iyice alevlendirdi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın son hamleleri, bu alandaki endişeleri artırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Claude Code geliştiricisi Anthropic’in, teknolojilerini Pentagon’un askeri projelerinde kullanıma açma konusunda direnç gösterdiği ve bizzat Trump tarafından tehdit edildiği iddia edilmişti.
Ancak diğer yapay zekâ şirketleri aynı çizgide durmadı. ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, bu tartışmaların hemen ardından Pentagon ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Ardından xAI ve Google’ın da benzer anlaşmalar yaptığı gündeme geldi.
Şimdi ise Amazon, Microsoft ve Nvidia da yapay zekâ araçlarını Pentagon’un kullanımına sunuyor.
Pentagon, yaptığı açıklamada bu anlaşmaların ABD ordusunun yapay zekâ odaklı dönüşümünü hızlandıracağını belirtti. Böylece Anthropic ve Perplexity ile Çin merkezli Qwen ve DeepSeek dışında, öne çıkan yapay zekâ altyapılarının büyük bölümü Pentagon’un erişimine açılmış oldu.
Bugün vibecoding’den veri analizine kadar pek çok iş yapay zekâ ile yürütülüyor. Açıkçası milyonlarca kullanıcı da bu sistemlere her geçen gün biraz daha bağımlı hale geliyor.