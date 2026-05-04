Houston Rockets’ın play-off ilk turunda beklentilerin uzağında kalması sonrası takımın yaz döneminde önemli kadro kararları alacağı konuşulurken, Alperen Şengün’ün olası bir süper yıldız takasında kullanılıp kullanılmayacağı sorusu NBA'de önemli başlıklarından biri haline geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Alperen Şengün takas iddialarında son durum Houston Rockets'ın play-off'lardan erken elenmesi sonrası Alperen Şengün'ün olası bir süper yıldız takasında kullanılıp kullanılmayacağı NBA'de önemli bir başlık haline geldi. Houston Rockets, üst üste ikinci sezonda da beklentilerin altında kalarak play-off'larda erken veda etti. Son günlerde ABD basınında, Houston'ın olası bir süper yıldız takasında Alperen Şengün'ü kullanabileceği senaryoları konuşuluyor. Alperen Şengün, takas iddialarına karşı profesyonelce yaklaştığını ve nerede oynarsa oynasın çalışma disiplinini sürdüreceğini belirtti. Alperen Şengün, 2025-2026 sezonunda normal sezonda çıktığı 72 maçta 20.4 sayı, 8.9 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları ile kariyerinin dikkat çekici sezonlarından birini geçirdi ve üst üste ikinci kez All-Star seçildi. Alperen Şengün'ün Houston Rockets ile 2030 yılına kadar devam eden 5 yıllık, toplam 185 milyon dolar değerinde bir kontratı bulunuyor. Kulüp içinden gelen değerlendirmelerde Alperen Şengün'ün halen organizasyonun temel yapı taşlarından biri olduğu vurgulanıyor.

ALPEREN ŞENGÜN TAKAS İDDİASI DOĞRU MU?

Houston Rockets, üst üste ikinci sezonda da beklentilerin altında kalan bir play-off performansıyla sezonu noktaladı. Batı Konferansı’nda güçlü bir normal sezon geçiren Teksas temsilcisi, ilk tur eşleşmesinde önemli eksiklerle mücadele eden Los Angeles Lakers karşısında avantajlı görülmesine rağmen seriyi kaybederek erken veda etti.

Serinin özellikle ilk maçlarında ortaya konan düşük tempo ve hücum verimsizliği, takım içinde ciddi sorgulamaları beraberinde getirdi. Serinin ardından organizasyon içinde kapsamlı bir değerlendirme süreci başladığı belirtiliyor.

ALPEREN ŞENGÜN TAKAS İDDİALARI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Son günlerde ABD basınında öne çıkan senaryolarda Houston’ın olası bir süper yıldız takasında genç çekirdeğinden bir parçayı kullanabileceği konuşuluyor. Bu noktada yüksek kontrat değeri, yükselen piyasa karşılığı ve All-Star seviyesindeki performansı nedeniyle Alperen Şengün’ün adı dikkat çekiyor.

Özellikle şampiyonluk hedefini hızlandırmak isteyen ekiplerin zaman zaman genç yıldızlardan vazgeçebildiği örnekler Rockets için de tartışılıyor. Ancak kulüp içinden gelen değerlendirmelerde Alperen’in halen organizasyonun temel yapı taşlarından biri olduğu vurgulanıyor.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN GELECEĞİNE DAİR NET MESAJ

Alperen Şengün, hakkında çıkan takas iddialarına verdiği yanıtta süreci profesyonelce karşıladığını ortaya koydu. Yıldız pivot, bu tür kararların yönetim tarafından verildiğini ve kendi kontrolü dışında geliştiğini belirtirken, nerede oynarsa oynasın aynı çalışma disiplinini sürdüreceğini ifade etti.

2025-2026 SEZONUNDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Alperen Şengün bireysel anlamda kariyerinin en dikkat çekici sezonlarından birini geçirdi. Normal sezonda çıktığı 72 maçta 20.4 sayı, 8.9 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları yakalayan milli oyuncu, üst üste ikinci kez All-Star seçilerek NBA’deki yükselişini sürdürdü.

Hücumdaki çok yönlü yapısı ve oyun kurucu özellikleri onu modern uzunlar arasında farklı bir noktaya taşıdı. Play-off serisindeki takım başarısızlığı bireysel performansının önüne geçmiş olsa da lig çevrelerinde Alperen’in gelişim grafiği olumlu değerlendiriliyor.

Yaz döneminde savunma sertliği, fiziksel dayanıklılık ve dış şut tehditi üzerinde çalışması halinde bir üst seviyeye çıkabileceği ifade ediliyor. Rockets cephesinde de oyuncunun gelişim planının bu doğrultuda şekillendiği konuşuluyor.

Alperen Şengün Rockets ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Milli yıldızın Houston Rockets ile 2030 yılına kadar devam eden 5 yıllık ve toplam 185 milyon dolar değerinde kontratı bulunuyor. Bu anlaşma, kulübün Alperen’i geleceğin temel oyuncularından biri olarak gördüğünü ortaya koyuyor.