Altın borcu olanlara uyarı! İslam Memiş gram altın için yeni rakamı açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ve gümüş fiyatları yeni haftada nasıl ilerleyecek? Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında yeni haftaya ilişkin piyasa beklentilerini değerlendirirken, hem emtia hem de finansal varlıklarda dikkat çeken bir tabloya işaret etti.
Petrol fiyatlarının haftaya düşüşle başladığını belirten Memiş, değerli metallerde de benzer bir geri çekilme yaşandığını ifade etti.
Normal şartlarda petrol fiyatları yükselirken altın ve gümüşte geri çekilmelerin görüldüğünü hatırlatan Memiş, mevcut durumda her iki tarafın da birlikte gerilemesinin piyasada bir kararsızlığa işaret ettiğini söyledi.
“Şimdi bir kırılım olacak. Birinden biri ya negatif ayrışacak ya da pozitif ayrışacak. Burada bir kararsızlık var. Ancak ben altın ve gümüşün bu hafta pozitif ayrışmasını bekliyorum” diyen Memiş, ons altında toparlanma beklentisini net şekilde dile getirdi.
Uluslararası piyasalarda ons altının 4593 dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, “Bu hafta 4660, 4700 hatta 4780 dolar seviyesine kadar bir toparlanma beklediğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
Gram altının ise ons altını takip etmeye devam ettiğini vurgulayan Memiş, dış piyasalarda gram altının 6.690–6.700 lira seviyelerinde olduğunu belirtti. Haftaya düşüşle başlayan ons altının bir fırsat sunduğunu ifade eden analist, bu alanda da yukarı yönlü bir hareket beklediğini yineledi.
Fiziki altın piyasasına da değinen Memiş, Kapalıçarşı ile semt kuyumcuları arasındaki fiyat farkının daralmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Ocak ve Mart aylarında 1 kilogram külçe altında yaklaşık 9.000 dolar işçilik maliyeti bulunduğunu hatırlatan Memiş, bu durumun fiyat farklarını artırdığını belirtti.
“Anormal dönemlerde Kapalıçarşı piyasasında bile 250-300 lira fark oluşuyordu. Ancak bu 9.000 dolarlık işçilik ortadan kalktı” diyen Memiş, fiziki altın piyasasında normalleşme yaşandığını ifade etti.
Mevcut durumda makas aralığının yaklaşık 50 lira seviyesinde olduğunu ve bunun normal kabul edildiğini söyleyen Memiş, geçmişte bu farkın 250 liraya kadar çıktığını hatırlattı.
Bu süreçte yatırımcılara bankalar üzerinden alım yapılabileceğini önerdiklerini belirten analist, artık işçilik maliyetlerinin ortadan kalkmasıyla fiziki altın alımının daha rahat yapılabileceğini vurguladı.
Gümüş tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, hem ons hem de gram fiyatlarının uygun seviyelerde olduğunu ifade etti.
Ons gümüşte 82 dolar seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli gördüğünü belirten Memiş, gram gümüşte ise 120 lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyledi.
Borsa İstanbul’a ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, BIST 100 endeksinin haftayı 14.442 puan seviyesinde tamamladığını hatırlatarak teknik olarak 14.600–14.800 puan aralığına kadar yükselişlerin devam edebileceğini ifade etti.
Döviz piyasasında ise euro/dolar paritesinin 1.17–1.19 bandında takip edileceğini belirten Memiş, genel olarak çok kötümser bir hafta beklemediğini ve piyasalarda sakin bir görünüm olduğunu söyledi.
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in yüzde 2 civarında yükselişle 79.641 dolar seviyesine ulaştığını, burada 82.000 dolar seviyesinin hedef olarak öne çıktığını dile getirdi.
Genel bir değerlendirme yapan Memiş, petrol karşısındaki diğer varlıklarda yeniden bir toparlanma beklediğini ifade ederek, hafta boyunca olumlu gelişmeler yaşanması temennisinde bulundu.
Ekonomideki sorunların çözülmesiyle birlikte vatandaşın alım gücünün artacağı bir döneme girilmesini umut ettiğini sözlerine ekledi.
Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Mayıs 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.696,34TL
SATIŞ: 6.697,19TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.857,00TL
SATIŞ: 11.003,00TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 44.303,00TL
SATIŞ: 44.973,00TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.707,00TL
SATIŞ: 22.005,00TL