Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın borcu olanlara uyarı! İslam Memiş gram altın için yeni rakamı açıkladı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 11:38
1
Altın ve gümüş fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftada nasıl ilerleyecek? Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında yeni haftaya ilişkin piyasa beklentilerini değerlendirirken, hem emtia hem de finansal varlıklarda dikkat çeken bir tabloya işaret etti. 

2
Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarının haftaya düşüşle başladığını belirten Memiş, değerli metallerde de benzer bir geri çekilme yaşandığını ifade etti.

3
petrol fiyatları yükselirken altın ve gümüşte geri çekilme

Normal şartlarda petrol fiyatları yükselirken altın ve gümüşte geri çekilmelerin görüldüğünü hatırlatan Memiş, mevcut durumda her iki tarafın da birlikte gerilemesinin piyasada bir kararsızlığa işaret ettiğini söyledi.

4
ons altında toparlanma

 “Şimdi bir kırılım olacak. Birinden biri ya negatif ayrışacak ya da pozitif ayrışacak. Burada bir kararsızlık var. Ancak ben altın ve gümüşün bu hafta pozitif ayrışmasını bekliyorum” diyen Memiş, ons altında toparlanma beklentisini net şekilde dile getirdi.
 

5
Uluslararası piyasalarda ons altın

Uluslararası piyasalarda ons altının 4593 dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, “Bu hafta 4660, 4700 hatta 4780 dolar seviyesine kadar bir toparlanma beklediğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

6
Gram altın

GRAM ALTIN YÜKSELECEK

Gram altının ise ons altını takip etmeye devam ettiğini vurgulayan Memiş, dış piyasalarda gram altının 6.690–6.700 lira seviyelerinde olduğunu belirtti. Haftaya düşüşle başlayan ons altının bir fırsat sunduğunu ifade eden analist, bu alanda da yukarı yönlü bir hareket beklediğini yineledi.
 

7
Fiziki altın piyasası

Fiziki altın piyasasına da değinen Memiş, Kapalıçarşı ile semt kuyumcuları arasındaki fiyat farkının daralmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Ocak ve Mart aylarında 1 kilogram külçe altında yaklaşık 9.000 dolar işçilik maliyeti bulunduğunu hatırlatan Memiş, bu durumun fiyat farklarını artırdığını belirtti.

8
apalıçarşı piyasası

“Anormal dönemlerde Kapalıçarşı piyasasında bile 250-300 lira fark oluşuyordu. Ancak bu 9.000 dolarlık işçilik ortadan kalktı” diyen Memiş, fiziki altın piyasasında normalleşme yaşandığını ifade etti. 

9
islam memiş

Mevcut durumda makas aralığının yaklaşık 50 lira seviyesinde olduğunu ve bunun normal kabul edildiğini söyleyen Memiş, geçmişte bu farkın 250 liraya kadar çıktığını hatırlattı.

10
işçilik maliyetleri

Bu süreçte yatırımcılara bankalar üzerinden alım yapılabileceğini önerdiklerini belirten analist, artık işçilik maliyetlerinin ortadan kalkmasıyla fiziki altın alımının daha rahat yapılabileceğini vurguladı.
 

11
gümüş

Gümüş tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, hem ons hem de gram fiyatlarının uygun seviyelerde olduğunu ifade etti. 
 

12
Ons gümüş

Ons gümüşte 82 dolar seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli gördüğünü belirten Memiş, gram gümüşte ise 120 lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyledi.

13
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’a ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, BIST 100 endeksinin haftayı 14.442 puan seviyesinde tamamladığını hatırlatarak teknik olarak 14.600–14.800 puan aralığına kadar yükselişlerin devam edebileceğini ifade etti.
 

14
Döviz piyasası

Döviz piyasasında ise euro/dolar paritesinin 1.17–1.19 bandında takip edileceğini belirten Memiş, genel olarak çok kötümser bir hafta beklemediğini ve piyasalarda sakin bir görünüm olduğunu söyledi.

15
Kripto para piyasası

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in yüzde 2 civarında yükselişle 79.641 dolar seviyesine ulaştığını, burada 82.000 dolar seviyesinin hedef olarak öne çıktığını dile getirdi.
 

16
HAFTA BOYUNCA OLUMLU TABLO

HAFTA BOYUNCA OLUMLU TABLO

Genel bir değerlendirme yapan Memiş, petrol karşısındaki diğer varlıklarda yeniden bir toparlanma beklediğini ifade ederek, hafta boyunca olumlu gelişmeler yaşanması temennisinde bulundu. 

17
Ekonomideki sorunlar

Ekonomideki sorunların çözülmesiyle birlikte vatandaşın alım gücünün artacağı bir döneme girilmesini umut ettiğini sözlerine ekledi.

18
4 Mayıs 2026 altın fiyatları

Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Mayıs 2026 altın fiyatları...

19
GRAM ALTIN

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.696,34TL
SATIŞ: 6.697,19TL

20
ÇEYREK ALTIN

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.857,00TL
SATIŞ: 11.003,00TL

21
CUMHURİYET ALTINI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.303,00TL
SATIŞ: 44.973,00TL

22
YARIM ALTIN

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.707,00TL
SATIŞ: 22.005,00TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.