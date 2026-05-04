SON DAKİKA!
Kayseri’de akıl almaz olay! Halk otobüsünü çalıp bir de kaza yaptı!

Kayseri'de bir özel halk otobüsünün virajı dönerken kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler büyük şaşkınlık yaşadı. Alkollü olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücünün aracı çaldığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 06:51
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 06:53

Kayseri’nin ilçesinde kaza ihbarına giden ekipler ayrıntıları öğrenince şaşkınlığa uğradı. Erkilet Yukarı Mahalle Hacı Osman Cadde üzerinde kaza yapan halk otobüsünün çalıntığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kaza yapan halk otobüsünün çalıntı olduğu ve sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Erkilet Yukarı Mahalle Hacı Osman Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir halk otobüsü direğe çarptı.
Kazayı yapan T.Ç. isimli sürücünün 2 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
T.Ç.'ye 48 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
Kazadan yaklaşık yarım saat sonra çalıntı ihbarı gelen otobüsün, kaza yapan otobüs olduğu tespit edildi.
T.Ç. gözaltına alındı.
HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ HALDE OTOBÜSÜ ÇALDI

T.Ç., yönetimindeki otobüs virajı döneceği sırada kenarda bulunan direğe çarparak, kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.Ç.’nin 2 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. T.Ç.’ye 48 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.

Öte yandan, kazadan yaklaşık yarım saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir özel halk otobüsünün çalındığı ihbarı düştü. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Barbaros Mahallesi Er Sokak’ta çalıntı ihbarı gelen otobüsün T.Ç.’nin kaza yaptığı otobüs olduğu belirlendi.

T.Ç., ekipler tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Kazada hasar alan otobüs olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

