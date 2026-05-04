Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silk Road (İpek Yolu) Rallisi katılımcılarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silk Road (İpek Yolu) Rallisi katılımcılarıyla buluştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina önünden Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup ile bir araya gelen Erdoğan, yarış ve arabalar hakkında bilgi aldı ve rallicilerle bir süre sohbet etti. Renkli görüntülerin oluştuğu kabulün ardından Erdoğan, sporculara başarılar dileyerek grubu yeni rotalarına uğurladı.

Özetle