Uçak iniş sırasında otoyoldaki kamyona çarptı! İşte o anlar

ABD'nin Maryland eyaletinin en kalabalık şehirlerinden biri olan Baltimore'dan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaşan bir United Airlines uçağı, bir fırın kamyonuna çarptı. Sürücü kazayı hafif yaralarla atlatırken United sözcüsü, "Bakım ekibimiz uçağa verilen hasarı değerlendiriyor ve bunun nasıl meydana geldiğini araştıracağız.'' açıklamasında bulundu.

