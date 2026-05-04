Konuşmak için çağırdılar, kurşun yağdırdılar: Bursa’da dehşet anları kamerada

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde E.K. ve K.A. isimli iki şahıs, aralarında bir süredir husumet bulunan Furkan B.’yi konuşmak için ara sokağa çağırdı. Bir süre sonra sokakta yürüyen genç, arkasından yaklaşan şahısların silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Furkan B. kanlar içinde yere yığılırken, mahalle sakinleri silah sesleri üzerine sokağa koşarak durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı Furkan B. Hastaneye kaldırılırken, saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.