Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Çalışma arkadaşlarına kurşun yağdıran güvenlik görevlisinden kan donduran savunma: 'Niyetim öldürmek değildi...'

Kastamonu’da geçtiğimiz Temmuz ayında mesai arkadaşlarına kurşun yağdıran özel güvenlik görevlisi A.Y., hakim karşısına çıktı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanık, saldırıyı "onur meselesi" olarak nitelendirirken, mağdur işçiler ise vücutlarında kalan şarapnel parçalarıyla yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek en ağır cezayı talep etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 15:09

Kastamonu-Sinop karayolu üzerindeki Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası’nda 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen olayda, fabrikada özel güvenlik personeli olarak görev yapan A.Y., iddiaya göre aralarında husumet ve küfürleşme yaşanan mesai arkadaşları A.E. ve S.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan A.Y., her iki arkadaşını da ateş ederek yaraladı. Olay sonrası tutuklanan zanlı hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Kastamonu Şeker Fabrikası'nda özel güvenlik görevlisi A.Y., husumet yaşadığı mesai arkadaşları A.E. ve S.D.'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.
Olay, 7 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu-Sinop karayolu üzerindeki Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda gerçekleşti.
Özel güvenlik personeli A.Y., husumet ve küfürleşme yaşadığı mesai arkadaşları A.E. ve S.D. ile tartışma sonucu silahla ateş etti.
Sanık A.Y., mahkemede pişman olduğunu ancak tahrik edildiğini öne sürerek, öldürme kastı olmadığını belirtti.
Mağdur işçiler S.D. ve A.E., sanığın iddialarını reddederek şikayetçi oldular ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler.
Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve delillerin incelenmesi amacıyla duruşmayı erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
SANIKTAN ŞAŞIRTAN SÖZLER: "İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM"

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık A.Y., pişman olduğunu ancak tahrik edildiğini öne sürdü. Ailesine yönelik küfürler edildiğini iddia eden A.Y., mahkeme heyetine şu ifadeleri kullandı: "Şahsıma ve aileme yapılan küfürler neticesinde bu olay yaşandı. Toplum içinde beni küçük düşürdüler. Ancak öldürme kastım yoktu. Öldürmek isteseydim bu olay teşebbüste kalmazdı; oradan hiçbirinin sağ çıkmasına izin vermezdim."

Bakmakla yükümlü olduğu engelli bir kardeşi ve yaşlı anne-babası olduğunu belirterek tahliyesini isteyen sanık, mağdur olduğunu savundu.

MAĞDUR İŞÇİLER: "BACAĞIMDA PARÇAYLA YAŞIYORUM"

Saldırıda yaralanan işçiler ise sanığın iddialarını reddederek şikayetlerini yineledi. Yaralılardan S.D., yaşadığı sağlık sorunlarını şu sözlerle anlattı: "Hala bacağımda bir parça ile yaşıyorum. Doktorlar riskli olduğu için çıkaramıyor ve bu parça sürekli ağrı yapıyor." Diğer mağdur A.E. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tarafların ve avukatların beyanlarını dinledikten sonra, eksik hususların giderilmesi ve delillerin incelenmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ETİKETLER
#Güvenlik Personeli
#Yaralama Olayı
#Kastamonu Şeker Fabrikası
#Ağır Ceza Davası
#Tahrik İddiası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.