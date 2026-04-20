23 Nisan’a sayılı günler kala en çok konuşulan konulardan biri yine ulaşım oldu. Bayram günü dışarı çıkmayı planlayan milyonlarca vatandaş, “Toplu taşıma ücretsiz olacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Gözler Resmî Gazete’de yayımlanan karara çevrilirken, metro, metrobüs ve Marmaray için uygulanacak tarifeler de netleşmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak düzenlemeye ilişkin detaylar dikkat çekiyor.

HABERİN ÖZETİ 23 NİSAN’DA TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA MI? 23 NİSAN 2026 ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMALAR 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusuyken, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre belirli raylı sistemler ve yerel yönetimlerin sunduğu toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 23 Nisan'da belirli raylı sistemler ücretsiz olacak. Belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak. Ücretsiz olacak araçlar arasında Marmaray (İstanbul), Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) bulunuyor.

23 Nisan’da toplu taşımanın ücretsiz olacağını merakla bekleyen vatandaşlar, gözlerini Resmî Gazete’ye dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve çeşitli etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Resmî Gazete’de yer alan düzenlemede yalnızca raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsama alındı. Buna göre belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan’da ücretsiz olacak.

23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ OLACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Bayram günü şehir içi hareketliliğin artması beklenirken, hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı sorusu gündemin odağına yerleşti. Peki, 23 Nisan’da ücretsiz olacak araçlar hangileri? İşte o araçlar:

- Marmaray (İstanbul),

- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı,

- Başkentray (Ankara),

- İZBAN (İzmir).