23 NİSAN’DA TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA MI? 23 NİSAN 2026 ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMALAR

23 Nisan’a sayılı günler kala en çok konuşulan konulardan biri yine ulaşım oldu. Bayram günü dışarı çıkmayı planlayan milyonlarca vatandaş, “Toplu taşıma ücretsiz olacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Gözler Resmî Gazete’de yayımlanan karara çevrilirken, metro, metrobüs ve Marmaray için uygulanacak tarifeler de netleşmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak düzenlemeye ilişkin detaylar dikkat çekiyor.
23 Nisan’da toplu taşımanın ücretsiz olacağını merakla bekleyen vatandaşlar, gözlerini Resmî Gazete’ye dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve çeşitli etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Resmî Gazete’de yer alan düzenlemede yalnızca raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsama alındı. Buna göre belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan’da ücretsiz olacak.
Bayram günü şehir içi hareketliliğin artması beklenirken, hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı sorusu gündemin odağına yerleşti. Peki, 23 Nisan’da ücretsiz olacak araçlar hangileri? İşte o araçlar:
- Marmaray (İstanbul),
- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı,
- Başkentray (Ankara),
- İZBAN (İzmir).