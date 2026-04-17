23 Nisan’da ulaşım müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplu taşıma ücretsiz olacak!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaya hazırlanırken, bayram sevincini artıracak ulaşım müjdesi Cumhurbaşkanı kararıyla netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11165 sayılı karar uyarınca, bayram günü boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek.
23 Nisan Perşembe günü vatandaşlar, aşağıda belirtilen raylı sistem hatlarından hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek:
Marmaray (İstanbul)
Başkentray (Ankara)
İZBAN (İzmir)
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
|Tarih
|Gün
|Uygulama
|Raylı Sistem Hatları
|23 Nisan
|Perşembe
|Ücretsiz Erişim
|Marmaray (İstanbul)
|23 Nisan
|Perşembe
|Ücretsiz Erişim
|Başkentray (Ankara)
|23 Nisan
|Perşembe
|Ücretsiz Erişim
|İZBAN (İzmir)
|23 Nisan
|Perşembe
|Ücretsiz Erişim
|Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
|23 Nisan
|Perşembe
|Ücretsiz Erişim
|Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
Karar sadece ana hatlarla sınırlı kalmıyor. Şehir içi hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla; belediyelerin işlettiği otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu taşıma araçları da gün boyu ücretsiz olacak.