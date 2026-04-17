SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

23 Nisan’da ulaşım müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplu taşıma ücretsiz olacak!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı boyunca Başkentray, Marmaray, İZBAN ve birçok metro hattı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İşte detaylar...

Türkiye, ’nı kutlamaya hazırlanırken, bayram sevincini artıracak ulaşım müjdesi Cumhurbaşkanı kararıyla netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11165 sayılı karar uyarınca, bayram günü boyunca araçları ücretsiz kullanılabilecek.

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı toplu taşımanın ücretsiz olacağı müjdesiyle kutlamaya hazırlanıyor.
23 Nisan Perşembe günü toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.
Belediyelerin işlettiği otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu taşıma araçları da gün boyu ücretsiz olacak.
HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?

23 Nisan Perşembe günü vatandaşlar, aşağıda belirtilen raylı sistem hatlarından hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek:

Marmaray (İstanbul)

Başkentray (Ankara)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

TarihGünUygulamaRaylı Sistem Hatları
23 NisanPerşembeÜcretsiz ErişimMarmaray (İstanbul)
23 NisanPerşembeÜcretsiz ErişimBaşkentray (Ankara)
23 NisanPerşembeÜcretsiz ErişimİZBAN (İzmir)
23 NisanPerşembeÜcretsiz ErişimSirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
23 NisanPerşembeÜcretsiz ErişimGayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
BELEDİYELERE BAĞLI ARAÇLAR DA KAPSAMDA

Karar sadece ana hatlarla sınırlı kalmıyor. Şehir içi hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla; belediyelerin işlettiği otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu taşıma araçları da gün boyu ücretsiz olacak.

