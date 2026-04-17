23 Nisan’da ulaşım müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplu taşıma ücretsiz olacak!

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaya hazırlanırken, bayram sevincini artıracak ulaşım müjdesi Cumhurbaşkanı kararıyla netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11165 sayılı karar uyarınca, bayram günü boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek.

Özetle

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?

23 Nisan Perşembe günü vatandaşlar, aşağıda belirtilen raylı sistem hatlarından hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek:

Marmaray (İstanbul)

Başkentray (Ankara)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

BELEDİYELERE BAĞLI ARAÇLAR DA KAPSAMDA

Karar sadece ana hatlarla sınırlı kalmıyor. Şehir içi hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla; belediyelerin işlettiği otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu taşıma araçları da gün boyu ücretsiz olacak.