Bedelli askerlik ücreti değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte yeni bedelli ücreti

Ekonomi dünyasında kartların yeniden karılmasına neden olan kapsamlı kanun paketi yürürlüğe girdi. Paketin en çok dikkat çeken maddesi, bedelli askerlik bedelinde yapılan dev artış oldu. Ancak düzenleme sadece askerlikle sınırlı kalmayıp; ÖTV muafiyetlerinden konut indirimlerine, vergi matrahlarından BES teşviklerine kadar geniş bir sosyal ve mali reform paketini içeriyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler için ücret 417 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan bu rakam, bugüne kadar uygulanan en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.
Ortopedik engeli bulunan vatandaşlar için otomobil erişimi kolaylaştırıldı: %40 engel oranı olan vatandaşlar için ÖTV muafiyeti netleştirken, sağlık durumu nedeniyle ehliyet alamayan ortopedik engellilere de 10 yılda bir kez ÖTV’siz araç alma hakkı resmen tanındı.
Deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için peşin ödeme teşviki getirildi:
İlk Konut: Peşin ödemede %74 indirim.
İlk İş Yeri: Peşin ödemede %48 indirim.
Düzenleme, devletin vergi gelirlerini korumak ve tasarrufu artırmak için iki kritik adım daha atıyor:
|Konu
|Yapılan Değişiklik
|Bahis Reklamları
|Reklam harcamaları artık vergi matrahından düşülemeyecek (Gider yazılamayacak).
|BES Ödemeleri
|İşverenin çalışan adına yaptığı ödemelere sosyal güvenlik primi muafiyeti sağlandı.