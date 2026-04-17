Bedelli askerlik ücreti değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte yeni bedelli ücreti

Milyonlarca gencin beklediği yeni ekonomi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya çıkarılırken; depremzedelerden engelli vatandaşlara kadar pek çok kesimi ilgilendiren önemli kararlar alındı.

KAYNAK:
Resmi Gazete
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 09:09

Ekonomi dünyasında kartların yeniden karılmasına neden olan kapsamlı kanun paketi yürürlüğe girdi. Paketin en çok dikkat çeken maddesi, bedelli askerlik bedelinde yapılan dev artış oldu. Ancak düzenleme sadece askerlikle sınırlı kalmayıp; ÖTV muafiyetlerinden konut indirimlerine, vergi matrahlarından BES teşviklerine kadar geniş bir sosyal ve mali reform paketini içeriyor.

HABERİN ÖZETİ

Ekonomi dünyasında kartları yeniden karıştıracak kapsamlı bir kanun paketi yürürlüğe girerek bedelli askerlik bedelinde yapılan artış başta olmak üzere çeşitli sosyal ve mali reformları içeriyor.
Bedelli askerlik bedeli 417 bin TL olarak belirlendi.
Ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetiyle araç alım şartları esnetildi.
Depremzedelere ilk konut peşin ödemede %74, ilk iş yeri peşin ödemede %48 indirim getirildi.
Bahis reklam harcamaları vergi matrahından düşülemeyecek.
İşverenin çalışan adına yaptığı BES ödemelerine sosyal güvenlik primi muafiyeti sağlandı.
BEDELLİ ASKERLİK 417 BİN TL OLDU

Yeni düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler için ücret 417 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan bu rakam, bugüne kadar uygulanan en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA ŞARTLAR ESNEDİ

Ortopedik engeli bulunan vatandaşlar için otomobil erişimi kolaylaştırıldı: %40 engel oranı olan vatandaşlar için ÖTV muafiyeti netleştirken, sağlık durumu nedeniyle ehliyet alamayan ortopedik engellilere de 10 yılda bir kez ÖTV’siz araç alma hakkı resmen tanındı.

DEPREMZEDELERE "YÜZDE 74"E VARAN DEV İNDİRİM

Deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için peşin ödeme teşviki getirildi:

İlk Konut: Peşin ödemede %74 indirim.

İlk İş Yeri: Peşin ödemede %48 indirim.

VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ KURALLAR

Düzenleme, devletin vergi gelirlerini korumak ve tasarrufu artırmak için iki kritik adım daha atıyor:

KonuYapılan Değişiklik
Bahis ReklamlarıReklam harcamaları artık vergi matrahından düşülemeyecek (Gider yazılamayacak).
BES Ödemeleriİşverenin çalışan adına yaptığı ödemelere sosyal güvenlik primi muafiyeti sağlandı.
