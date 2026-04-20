23 Nisan iptal mi oldu, resmi tatil mi? 22 Nisan bankalar, okullar, üniversiteler, eczaneler, kargo firmaları yarım gün mü açık?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen saldırıların ardından geçtiğimiz hafta sendikalar grev kararı alırken bazı dersler iptal oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler, kaymakamlıklar ve diğer resmi devlet kurumları bayram günü hizmet vermeyecek. Sağlık kurumlarından olan eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri ise kapalı olacak. Aile sağlığı merkezi olarak da bilinen sağlık ocakları da bayram sebebiyle hizmet vermeyecek. Bazı belediyeler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için daha önceden planladığı konser ve sahne etkinliklerini iptal etti. Bu gelişmeyle beraber okullarda tatil olup olmayacağı tartışılmaya başlandı. Peki 23 Nisan etkinlikleri iptal mi oldu, okullar tatil mi? 23 Nisan bankalar, okullar, üniversiteler, eczaneler, kargo firmaları açık mı, kapalı mı? İşte, 23 Nisan’da kapalı olacak yerler…

23 NİSAN İPTAL Mİ OLDU, RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda okullarda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen silahlı saldırıların ardından Kocaeli Belediyesi ve Artvin Belediyesi tüm konser ve sahne etkinliklerini iptal etti. 23 Nisan resmi tatil olduğundan kamu kurumları tam gün kapalı olacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil sebebiyle eğitim faaliyetlerine bugün ara verecek.

23 NİSAN’DA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil sebebiyle özel ve kamu bankaları tam gün kapalı olacak. Bankaların çalışma durumuna göre hareket eden Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Kamu kurumlarından olan belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar bugün kapalı olurken benzer şekilde eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri 7/24 açık olduğundan vatandaşlara hizmet vermeye resmi tatilde de devam edecek. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışırken vatandaşlar yaşadıkları bölgedeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

Eğitim kurumlarından olan İlkokul, ortaokul, liseler, anaokulları, kreşler, sürücü kursları ve rehabilitasyon merkezleri de hizmet vermeyecek.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ OLACAK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir gün öncesi bu yıl Salı gününe denk geliyor. Kurban ve Ramazan Bayramı öncesi arefe günü olduğundan yarım gün oluyor. Benzer şekilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da mevzuatta yer alan bilgiye göre bir gün öncesinden yarım gün olarak kabul ediliyor. Kanunda yer alan bilgiye göre 22 Nisan yarım gün olmadığından okullar, bankalar, PTT, kargo firmaları, eczaneler ve diğer tüm kurumlar normal çalışma saatinde açık olacak.

İKİ BELEDİYE ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Byaramı kapsamında planlandığı konser ve sahne etkinliklerini okullarda gerçekleşen saldırıların ardından iptal etti. Sahne etkinliklerinin aksine çocuk atölyeleri, etkinlikler, sokak oyunları gibi çocukların yüzünü güldürecek etkinlikler ise devam edecek.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okullarda yapılan saldırıyı hatırlatarak “ Ülkemizin canı yanarken, içeriğinde eğlence olan etkinlikler düzenlemeyi doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullanarak etkinliklerin düzenlenmeyeceğini vurguladı. Belediye Başkanı Erdem, 23 Nisan etkinliklerinin ilerleyen günlerde yapılacağını aktardı.

