Okul çevresinde peş peşe silah sesleri! Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı: Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokul ve anaokulunun olduğu bölgede kimliği belirsiz şahıs, silahla etrafa ateş açtı.

ÖĞRENCİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, korku dolu anlar yaşadı.

"ELİNDE POMPALI TÜFEK VARDI"

Görgü tanığı Yunus Gençer, okuldan çocuğunu alacağını söyleyerek, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Polis gelip yakaladı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Diyarbakır Valiliği, sosyal medya ve bazı yayın organlarında silahlı asayiş olayının okula yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor" denildi.