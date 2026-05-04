Okul çevresinde peş peşe silah sesleri! Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı: Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde peş peşe silah sesleri duyuldu. Öğrenci ve veliler korku dolu anlar yaşadığı olay sonra bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokul ve anaokulunun olduğu bölgede kimliği belirsiz şahıs, silahla etrafa ateş açtı.

ÖĞRENCİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, korku dolu anlar yaşadı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir okul bölgesinde kimliği belirsiz bir şahıs silahla etrafa ateş açtı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı.
Görgü tanığı, şahsın elinde pompalı tüfek olduğunu belirtti.
"ELİNDE POMPALI TÜFEK VARDI"

Görgü tanığı Yunus Gençer, okuldan çocuğunu alacağını söyleyerek, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Polis gelip yakaladı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valiliği, sosyal medya ve bazı yayın organlarında silahlı asayiş olayının okula yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor" denildi.

