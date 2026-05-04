SSK, Bağ-Kur ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Bengü Sarıkuş
04.05.2026
saat ikonu 14:53
04.05.2026
saat ikonu 14:56
SK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri zam oranları

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri zam oranları arasında belirgin bir fark oluşacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun hangi maaşa ne kadar zam geleceğini tek tek hesapladı. 

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında enflasyon farkı

Temmuz ayında maaş artışları açıklanırken önemli bir fark ortaya çıkacak. Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında enflasyon farkı neden düşük çıkacak? 
 

SSK ve Bağ-Kur emekliler

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranını tam olarak maaşlarına yansıtacak. Ancak memur ve memur emeklileri için durum farklı. Ocak ayında memurlara yüzde 11 toplu sözleşme zammı verilmişti.

ikinci dönem toplu sözleşme zammı

Bu nedenle Temmuz hesaplamasında:

6 aylık enflasyondan önce bu %11 düşülecek
Ardından ikinci dönem toplu sözleşme zammı olan %7 eklenecek. Bu hesaplama yöntemi nedeniyle memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı, daha düşük kalacak.

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı

MEMURA DAHA DÜŞÜK ZAM

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı, SSK ve Bağ-Kur’a göre daha düşük oranda gerçekleşecek. Bu farkın temel nedeni, toplu sözleşme sistemi ve Ocak ayında verilen zamdır. 
 

Ocak 2026 Toplu Sözleşme Zammı

HESAPLAMA FORMÜLÜ: 

Ocak 2026 Toplu Sözleşme Zammı: %11
İşlem: 6 Aylık Enflasyondan %11 Düşülecek + %7 (2. Dönem Toplu Sözleşme Zammı) eklenecek.
SONUÇ: Memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur'a göre DAHA DÜŞÜK oranda zam alacak.
ÖNEMLİ NOT: Resmi olarak TÜİK enflasyonu geçerli olduğu için artışlar TÜİK verileri dikkate alınarak yapılacaktır. 
 

ENAG ve İTO

Öte yandan, zam oranlarının belirlenmesinde resmi veri kaynağı olarak yalnızca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri esas alınacak. ENAG ve İTO gibi kurumların açıkladığı oranlar resmi hesaplamalarda dikkate alınmayacak.

 

TÜİK verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı

4 aylık enflasyon verilerine göre oluşan tablo da bu farkı ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 14,64 seviyesinde hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinde bu oran yüzde 10,50’de kalıyor. 
 

ENAG ve İTO verileri

ENAG ve İTO verilerine göre de benzer şekilde memurlar için daha düşük oranlar öne çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyonun tamamını maaşlarına yansıtacak.

 

Memur ve memur emeklileri

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme sistemi nedeniyle daha düşük oranda enflasyon farkı alacak.

3 Temmuz 2026

GÖZLER 3 TEMMUZ TARİHİNDE

Kesin rakamlar 3 Temmuz 2026'da açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak.

