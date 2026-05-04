Tokat’ta sel kabusu: Evlerinde hapsolan vatandaşlar botlarla kurtarıldı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Cihet köyünde aniden bastıran şiddetli sağanak, bölgeyi kısa sürede göle çevirerek evleri yaşanmaz hale getirdi. Yükselen su seviyesi nedeniyle kapıları açamayan ve konutlarında mahsur kalan köylüler, çatı ve balkonlara sığınarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, araçların giremediği sokaklarda botlarla operasyon başlatarak aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu vatandaşları suların ortasından tek tek tahliye etti. Bölgede su tahliye ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.