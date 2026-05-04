Tokat’ta sel kabusu: Evlerinde hapsolan vatandaşlar botlarla kurtarıldı!

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Cihet köyünde aniden bastıran şiddetli sağanak, bölgeyi kısa sürede göle çevirerek evleri yaşanmaz hale getirdi. Yükselen su seviyesi nedeniyle kapıları açamayan ve konutlarında mahsur kalan köylüler, çatı ve balkonlara sığınarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, araçların giremediği sokaklarda botlarla operasyon başlatarak aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu vatandaşları suların ortasından tek tek tahliye etti. Bölgede su tahliye ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Özetle