Okul servisi göle dönen yolda mahsur kaldı, çocukların korkusu kameraya yansıdı

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Sabah saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak sonrası yollar göle döndü ve sel oluştu. Göle dönen bir yolda okul servisi mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenci servisindeki 6 öğrenci ve 2 yetişkin itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli alana taşındı. Kurtarma çalışmaları sırasında bir öğrencinin 'Korkuyorum' diyerek ağlamasıysa kameraya yansıdı.

Özetle