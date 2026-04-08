Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteorolojiden 6 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 kent için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Bugün başlayacak olan yağışların cuma gününe kadar aralıklı şekilde devam etmesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 15:50

15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Merkezi 6 kent için uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'da kar ve sağanak yağışın etkili olacağı bildirilirken, yağışların biteceği tarih de belli oldu. Vatandaşların kar, tipi, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 6 kent için kuvvetli yağış uyarısı yayımlayarak, sel, buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'da kar ve sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağışların 10 Nisan 2026 Cuma günü gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.
Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, tipi, buzlanma, don ve çığ riskine karşı tedbirli olmalı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
KAR VE SAĞANAK CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yapılan açıklamada ‘’Bölgemizde beklenen kuvvetli yağışların 9 Nisan Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 10.04.2026 Cuma günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ denildi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.