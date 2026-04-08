Meteorolojiden 6 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi 6 kent için uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'da kar ve sağanak yağışın etkili olacağı bildirilirken, yağışların biteceği tarih de belli oldu. Vatandaşların kar, tipi, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

KAR VE SAĞANAK CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yapılan açıklamada ‘’Bölgemizde beklenen kuvvetli yağışların 9 Nisan Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 10.04.2026 Cuma günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ denildi.