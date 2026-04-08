ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil insansız hava araçları programı kapsamında geliştirilen YFQ-42A model prototipi, Kaliforniya'da gerçekleştirilen test uçuşu sırasında düştü. General Atomics tarafından üretilen insansız savaş uçağının, 6 Nisan 2026 tarihinde kalkıştan hemen sonra çöle çakıldığı bildirildi.

Dinle Özetle

ABD'nin insansız savaş uçağı çöle çakıldı: Uçuşlar iptal

HABERİN ÖZETİ ABD'nin insansız savaş uçağı çöle çakıldı: Uçuşlar iptal ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil insansız hava araçları programı kapsamında geliştirilen YFQ-42A model prototipi, test uçuşu sırasında Kaliforniya'da çöle çakıldı. General Atomics tarafından üretilen YFQ-42A prototipi, 6 Nisan 2026'da Palmdale yakınlarındaki Gray Butte Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra çöle çakıldı. Kazada yaralanma yaşanmazken, güvenlik sistemlerinin beklendiği gibi çalıştığı belirtildi. YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri'nin İşbirlikçi Savaş Uçağı (Collaborative Combat Aircraft) programı kapsamında insanlı jetlerle birlikte görev yapacak şekilde tasarlanıyor. Olayın ardından General Atomics, tüm YFQ-42A test uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Kazanın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor ve detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

TEST UÇUŞU ÇÖLDE HÜSRANLA SONUÇLANDI

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, Pasifik Saati ile 13.00 sularında meydana geldi. Hava aracı, firmanın uçuş testleri için kullandığı Palmdale yakınlarındaki Gray Butte Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Yetkililer, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve güvenlik sistemlerinin beklendiği gibi çalıştığını doğruladı.

YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri'nin İşbirlikçi Savaş Uçağı (Collaborative Combat Aircraft) programı altında geliştirilen özel bir prototip olarak öne çıkıyor. Uçak, insanlı jetlerle birlikte omuz omuza görev yapacak şekilde tasarlanıyor.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Yaşanan olayın ardından General Atomics, tüm YFQ-42A test uçuşlarını durdurduğunu duyurdu. Tedbir amacıyla alınan kararın geçici olduğu ve detaylı incelemelerin ardından testlere uygun görülen bir zamanda yeniden başlanacağı ifade edildi.

Kazanın nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini belirten yetkililer, erken aşamada kesin değerlendirme yapmanın yersiz olacağını vurguladı. Şu anda yalnızca veri toplamaya ve yaşanan hadiseden ders çıkarmaya odaklandıklarını da dile getirdiler. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü kazadan haberdar olduklarını ve standart askeri kaza protokollerini uygulayacaklarını onayladı.