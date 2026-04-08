3 milyon lira destek için başvuru başladı! Kentsel dönüşümde ilk yıl ödeme yok

KIRILGAN GRUPLARA ÖZEL İNDİRİM

Kredi projesinde sosyal olarak bir etki çalışması yapıldığı için kırılgan gruplar olarak değerlendirilen kimselere özel indirimlerin olduğunu aktaran Bolat, "Şehitlerimiz, gazilerimiz ve bunların yakınları, engelli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, hane halkı reisi kadın olan hanelerimiz. Üstüne gelir seviyesi aylık olarak belli bir miktarın altındaysa o hanelerimiz; yine dönüştüreceği yerden başka bir konutu yoksa bu hanelerimiz ekstra indirimler alıyor. Projenin bir yönü de iklime duyarlılık olduğu için enerji verimliliği esasında da enerji kimlik belgesine göre çeşitli indirimlerimiz mevcut. Bu indirimlerden faydalanırsa 0,69 maksimum faiz oranı yaklaşık 0,59'a kadar düşüyor minimum anlamda. Bu da 25 bin ila 29 bin küsurlu aylık ödemelere tekabül ediyor. İndirim oranında maksimum 29 binden 25 bine kadar aylık ödemeleriniz düşebiliyor. İlk yılı ödemesiz olduğu için zaten ödeme rahatlığı daha çabuk sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

