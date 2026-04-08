Polislere unutamayacakları sürpriz! Kavga ihbarına gitti, gerçek sonra ortaya çıktı

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet güçlerine unutulmaz bir sürpriz gerçekleştirildi. Asılsız bir kavga ihbarında bulunan mahalleliler, sirenlerle bölgeye ulaşan polis ekiplerini yoğun ilgi ve sevgiyle karşıladı. Ekipleri davul ve zurna eşliğinde karşılayan mahalleli, memurlara çiçek ve Türk bayrağı hediye ederek haftalarını kutladı.