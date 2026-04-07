Görele Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporu, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili çarpıcı veriler sundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tuana Elif Torun’un ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı: Alkol, ihmal ve cevapsız sorular! Görele Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporu, Tuana Elif Torun'un ölümüne yol açan kazanın sürücü ihmali ve alkol etkisi altında meydana geldiğini ortaya koydu ve olayın geçmişte yaşanan bir taciz davasıyla bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme geldi. Bilirkişi raporuna göre, sürücü Adem Hasbaş, yoldaki Tuana'yı görmesine rağmen etkin frenleme yapmadı ve fren izleri çarpma noktasından 4 metre sonra başladı. Sürücü Adem Hasbaş'ın 1.97 promil alkollü olduğu ve bu nedenle muhakeme yeteneğini kaybettiği belirtildi. Kazaya karışan sürücü Adem Hasbaş'ın çalıştığı restoranın sahibinin, taciz davası sanığı Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu öğrenildi. Anne Nuray Torun, kızının yapay zeka ile üretilmiş müstehcen videolarının yayılması üzerine üzüntü yaşadığını ve baskı gördüğünü ifade etti. Anne Nuray Torun, kızı Tuana'nın sevgilisi Dağhan'ın, Hasbi Dede lehine ifade vermesi yönünde baskı gördüğünü iddia etti. Ailenin, soruşturmanın sadece bir trafik kazası olarak görülmemesini ve olayın kasti olup olmadığının araştırılmasını talep ettiği belirtildi.

Rapora göre; sürücü Adem Hasbaş’ın, yoldaki Tuana’yı görmesine rağmen etkin frenleme yaparak tedbir almadığı vurgulandı.

Asfalt üzerindeki fren izlerinin, çarpma noktasından tam 4 metre sonra başladığı tespit edildi.

Ayrıca sürücünün 1.97 promil alkollü olduğu ve alkolün etkisiyle muhakeme yeteneğini kaybettiği kaydedildi.

BAŞKANIN YAKIN ÇEVRESİYLE BAĞLANTI İDDİASI

Kazaya karışan sürücü Adem Hasbaş’ın profili, olayın "şüpheli" sıfatını güçlendiriyor. Hasbaş’ın çalıştığı "Ziyade Restoran"ın sahibi Osman Akkoyun’un, taciz davasının sanığı Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi. Anne Nuray Torun ifadesinde, Adem Hasbaş'ın hem kendilerini hem de Tuana'yı yakından tanıdığını, eve defalarca sipariş getirdiğini belirtti.

ANNE NURAY TORUN: "KURGU VİDEOLARLA BASKI YAPTILAR"

Görele Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren anne Nuray Torun, kızının ölümünden önceki sürece dair ağır suçlamalarda bulundu. Kızının, Hasbi Dede davası sürecinde yıprandığını ve kendisine ait yapay zeka ile üretilmiş müstehcen videoların yayılması üzerine çok üzüldüğünü anlatarak o gün okula gitmediğini söyledi. Tuana'nın "Anne buralardan gidelim" dediğini, kendisinin ise "Korkup kaçtı demesinler, mahkemeyi bekleyelim" diyerek kızını teselli ettiğini ifade etti. Anne Torun, taciz davasında aleyhte ifade vermesi için baskı yapıldığını ve sosyal medyadaki karalama kampanyalarının arkasında Hasbi Dede’nin yakın çevresinin olduğunu iddia etti.

"TUANA'NIN SEVGİLİSİNE 'DEDE'NİN LEHİNE İFADE VER' DEDİLER"

Anne Nuray Torun, Tuana’nın sevgilisi Dağhan Batın Cebeci ile ilişkilerinin devam ettiğini ancak Murat Cebeci’nin bu birlikteliği istemediğini anlattı.

Nuray Torun, daha öncesinden kızı Tuana’nın taciz davası ile ilgili yargılaması devam eden dosya hakkında Murat Cebeci’nin, oğlu Dağhan'a “Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde taraflı olarak ifade vereceksin” dediğini öğrendiğini aktardı.

Nuray Torun, olay gecesi de Dağhan’ın kendisini arayıp kazayı kastederek “Abla ben bir şey duydum” dediğini belirtti.

"PAYLAŞIMI YAPANIN UĞUR ERBAŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

24 Mart’ta özel görüntülerinin olduğu ve kızına dair tehdit ibarelerinin bulunduğu videonun sosyal medyadan paylaşıldığını hatırlatan Nuray Torun ifadesinde şunları kaydetti:

“Ben bu paylaşımı yapan kişinin Uğur Erbaş olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Hasbi Dede'nin tahliye olduğu tarihte kızım Tuana Elif’e Hasbi Dede'nin halası Kıymet Terzi ve Uğur Erbaş'ın gelini Nurbanu Cıkıt tarafından hakaret edilmişti. Biz bu hususlarda şikayette bulunmuştuk. Bu olayın Osman Akkaya, Uğur Erbaş, Hasbi Dede ve yakın çevreleri ile ilgili olup olmadığı hususunda bir bilgimiz yoktur ancak soruşturmanın geniş çapta yapılarak kasti bir durum olup olmadığının araştırılmasını ve aydınlatılmasını istiyorum.”

AİLEDEN "KASTİ DURUM ARAŞTIRILSIN" TALEBİ

Baba Ahmet Torun ve anne Nuray Torun, sürücü Adem Hasbaş'tan şikayetçi olurken, soruşturmanın sadece bir trafik kazası olarak görülmemesini istedi. Anne Torun, "Bu olayın Hasbi Dede ve yakın çevresiyle ilgili olup olmadığı aydınlatılsın. Kasti bir durum olup olmadığı araştırılsın" diyerek yargıya çağrıda bulundu.