Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun hayatını kaybetti: Karanlık tesadüfte dikkat çeken bağlantı

Taciz iddiasıyla yargılanan CHP'li eski belediye başkanı Hasbi Dede’den şikayetçi olan 16 yaşındaki Elif Tuana Torun otomobil çarptı. Ağır yaralanan Torun, yaşam mücadelesini kaybetti. Torun'a çarpan sürücüyle ilgili dikkat çeken bir bağlantı ortaya çıktı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 15:54
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 16:01

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, Sahil Yolu Görele Köprüsü’nde geçirdiği kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, geçirdiği kazada ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.
Elif Tuana Torun, Sahil Yolu Görele Köprüsü’nde geçirdiği kazada ağır yaralanmıştı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Torun yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazaya karışan araç sürücüsü Adem Hasbaş'ın çalıştığı işyerinin sahibi Osman Akkoyun'un Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti.

DİKKAT ÇEKEN BAĞLANTI

Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de çalıştığı işyerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.

https://x.com/atikfatih1/status/2038594957414429036

