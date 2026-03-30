Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun hayatını kaybetti: Karanlık tesadüfte dikkat çeken bağlantı

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, Sahil Yolu Görele Köprüsü’nde geçirdiği kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de çalıştığı işyerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.