Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı: Durumu ağır

Giresun’un Görele ilçesinde “çocuğa karşı cinsel taciz” iddiasıyla geçtiğimiz ay tutuklanan ve tahliye edilen Belediye Başkanı Hasbi Dede soruşturmasındaki mağdur çocuk feci bir trafik kazası geçirdi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtiliyor.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı: Durumu ağır
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 00:54

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.T.’ye akşam saatlerinde Görele Kaymakamlık lojmanları yakınında bir araç çarptı.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı: Durumu ağır

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.T. isimli kız çocuğuna Görele Kaymakamlık lojmanları yakınında bir araç çarptı.
Olay akşam saatlerinde meydana geldi.
Ağır yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu ilk olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste bir süre kalbi duran T.T.'ye yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
Durumu ağır olan genç kız Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın oluş şekline ilişkin soruşturma başlatıldı.
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı: Durumu ağır

HASBİ DEDE'NİN TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KIZ ÇOCUĞUNA ARAÇ ÇARPTI

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde akşam saatleri meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı: Durumu ağır


HASBİ DEDE 24 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan, T.T.'nin, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen kapsamında "" suçlamasıyla açılan davada müşteki olduğu öğrenildi. Söz konusu davada tutuksuz yargılanan Hasbi Dede'nin duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtildi.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı: Durumu ağır

DURUMU AĞIR

Türkiye Gazetesi yazarı gazeteci Cem Küçük, olayın detaylarını paylaştı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu, ilk olarak Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste bir süre kalbi duran T.T.’nin yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Tomografi ve ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan genç kız, Giresun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı: Durumu ağır

Başından ciddi darbe aldığı belirtilen T.T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilirken, kazanın oluş şekline ilişkin Görele Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.

https://x.com/cemkucuk55/status/2038001762473271343?s=20

