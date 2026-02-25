CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz skandalına ilişkin dikkat çeken itiraf: 'Ben yaptım'

Belediye binasında görevli bir personelin 16 yaşındaki kızına sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yeni bir ifade verildi.

KIZINDAN ŞOKE EDEN İTİRAF: "BEN YAPTIM"

Başkan Dede’nin 15 yaşındaki kızı A.D., savcılığa giderek mesajları babasının değil, kendisinin gönderdiğini iddia etti.

İTİRAFIN DETAYLARI

Genç kızın savcılık makamına sunduğu ifadede, A.D., mağdur kızla aralarındaki kişisel husumet ve kıskançlık nedeniyle böyle bir eyleme kalkıştığını belirtti. Mesajların, babasının telefonuna erişimi olduğu bir sırada kendisi tarafından yazıldığını ve gönderildiğini ileri sürdü. Babasının olayla bir ilgisi olmadığını savunan A.D., sorumluluğu üstlendi.

NE OLMUŞTU?

Giresun Görele'de infiale sebep olan olay, belediye başkanının küçük yaştaki bir kıza WhatsApp üzerinden gönderdiği iddia edilen mesajların ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hasbi Dede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAZIRLANAN İDDİANAME

Hazırlanan ve mahkeme aşamasında olan iddianamede Başkan Dede hakkında "Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz." suçlamasıyla 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.