Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz skandalına ilişkin dikkat çeken itiraf: 'Ben yaptım'

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki kız çocuğuna yolladığı mesajlar ülke genelinde büyük ses getirmişti. Hasbi Dede’nin tutuklanmasıyla sonuçlanan taciz soruşturmasında, davanın tüm seyrini değiştirebilecek çarpıcı bir itiraf geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 13:09

Belediye binasında görevli bir personelin 16 yaşındaki kızına sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanan CHP’li Hasbi Dede hakkında yeni bir ifade verildi.

HABERİN ÖZETİ

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz skandalına ilişkin dikkat çeken itiraf: 'Ben yaptım'

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki bir kıza taciz mesajları gönderdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından, başkanın 15 yaşındaki kızı mesajları kendisinin gönderdiğini itiraf etti.
CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir kıza taciz mesajları gönderdiği iddiasıyla tutuklandı.
Başkanın 15 yaşındaki kızı A.D., savcılığa giderek taciz içerikli mesajları kendisinin gönderdiğini itiraf etti.
A.D., mesajları mağdur kızla arasındaki kişisel husumet ve kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan gönderdiğini belirtti.
Başkan Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla 9 ay ile 4 yıl 6 ay arası hapis cezası istenen bir iddianame hazırlandı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz skandalına ilişkin dikkat çeken itiraf: 'Ben yaptım'

KIZINDAN ŞOKE EDEN İTİRAF: "BEN YAPTIM"

Başkan Dede’nin 15 yaşındaki kızı A.D., savcılığa giderek mesajları babasının değil, kendisinin gönderdiğini iddia etti.

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz skandalına ilişkin dikkat çeken itiraf: 'Ben yaptım'

İTİRAFIN DETAYLARI

Genç kızın savcılık makamına sunduğu ifadede, A.D., mağdur kızla aralarındaki kişisel husumet ve kıskançlık nedeniyle böyle bir eyleme kalkıştığını belirtti. Mesajların, babasının telefonuna erişimi olduğu bir sırada kendisi tarafından yazıldığını ve gönderildiğini ileri sürdü. Babasının olayla bir ilgisi olmadığını savunan A.D., sorumluluğu üstlendi.

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz skandalına ilişkin dikkat çeken itiraf: 'Ben yaptım'

NE OLMUŞTU?

Giresun Görele'de infiale sebep olan olay, belediye başkanının küçük yaştaki bir kıza WhatsApp üzerinden gönderdiği iddia edilen mesajların ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Şikayet üzerine başlatılan kapsamında Hasbi Dede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz skandalına ilişkin dikkat çeken itiraf: 'Ben yaptım'

HAZIRLANAN İDDİANAME

Hazırlanan ve mahkeme aşamasında olan iddianamede Başkan Dede hakkında "Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı ." suçlamasıyla 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da peluş ayıcık hırsızlığı! 100 TL bırakıp 5 bin TL'lik ayıyı çaldılar
Bakan Tekin açıkladı: '168 isme dava açtık'
Arnavutköy'de genç işçiden acı haber
ETİKETLER
#belediye başkanı
#soruşturma
#cinsel taciz
#Taciz Iddiası
#Kızının İtirafı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.