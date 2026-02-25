Arnavutköy'de genç işçiden acı haber

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesi oldu. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan 26 yaşındaki Serdest Aktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Serdest Aktaş, düştüğü yerden iş arkadaşlarının kurduğu düzenekle çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yaralı işçinin kurtarılma anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.