İzmir'de sürücüye darp! 1 polis açığa alındı: Olay anı araç kamerasında

Narlıdere ilçesinde aracıyla seyir halinde olan 27 yaşındaki Ş.B., 2 polis tarafından durduruldu. Polis memurları, sürücünün makas attığını iddia ederek araçtan inmesini istedi. Genç adam araçtan iner inmez ise darp başladı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Araçtan indirilen sürücü, kolunun çekilmesine tepki gösterince polis ekiplerince darbedildi. Polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığı anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olaya karışan 2 polis memuru hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı, ayrıca darp konusunu gerçekleştiren polis memurunun olay sonrası açığa alındığı öğrenildi.