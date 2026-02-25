Altın fiyatları bir anda fırladı! İşte 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik hafta ortasında da devam ediyor. Piyasalar perşembe günü yapılacak üçüncü tur ABD-İran görüşmelerinde odaklanmışken, altında da hareketlilik bir türlü dinmiyor. Dün çakılan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Şubat 2026 altın fiyatları...