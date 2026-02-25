Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Aydın'da acı olay: 15 yaşındaki çocuk odasında asılı bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından odasına asılı halde bulundu. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, ailesi büyük acı yaşadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 04:48
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 04:51

'ın ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitedeki apartmanın dördüncü katında ikamet eden Çetin I. (15) ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Aydın'da acı olay: 15 yaşındaki çocuk odasında asılı bulundu

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki Çetin I., ailesi tarafından evinde asılı halde bulundu ve hayatını kaybetti.
Olay Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi.
Çetin I. (15), ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu.
Sağlık ekipleri Çetin I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'da acı olay: 15 yaşındaki çocuk odasında asılı bulundu

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Çetin I.'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da acı olay: 15 yaşındaki çocuk odasında asılı bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüyler ürperten olay! Mezarlıkta asılı halde bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ordu'da kan donduran olay! Yanan evin yanındaki ağaçta ölü bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilan Geyik evinde asılı bulunmuştu! İlk intihar denildi, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı: Boğarak katletti, not bıraktı
ETİKETLER
#aydın
#intihar
#efeler
#Çetin I
#Genç Yaşamını Kaybetti
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.