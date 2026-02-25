Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitedeki apartmanın dördüncü katında ikamet eden Çetin I. (15) ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aydın'da acı olay: 15 yaşındaki çocuk odasında asılı bulundu Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki Çetin I., ailesi tarafından evinde asılı halde bulundu ve hayatını kaybetti. Olay Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Çetin I. (15), ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri Çetin I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Çetin I.'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.