Aydın'da acı olay: 15 yaşındaki çocuk odasında asılı bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitedeki apartmanın dördüncü katında ikamet eden Çetin I. (15) ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu.
Ailesinin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.
Çetin I.'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.