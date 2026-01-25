Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Dilan Geyik evinde asılı bulunmuştu! İlk intihar denildi, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı: Boğarak katletti, not bıraktı

İzmir'de evinde asılı bulunan 18 yaşındaki Dilan Geyik’in intihar etmediği cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Korkunç gerçek kurulan özel ekip, yüzlerce saatlik kamera kaydı ve olay yeri incelemesinin ardından ortaya çıktı. Geyik'i erkek arkadaşı Mustafa Bingöl’ün (27) öldürdüğünü belirledi. İşte kan donduran olayın detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 12:08

İzmir'in Bornova ilçesinde 12 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda; bir eve intihar ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren polis ekipleri, Dilan Geyik’i (18) holdeki demire asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Geyik’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dilan Geyik evinde asılı bulunmuştu! İlk intihar denildi, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı: Boğarak katletti, not bıraktı

ŞÜPHELER SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın duruş pozisyonu ile asılı olduğu demirin konumunu şüpheli bularak soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında Geyik’in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl’ün (27) ifadesi alındı.

Dilan Geyik evinde asılı bulunmuştu! İlk intihar denildi, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı: Boğarak katletti, not bıraktı

Bingöl’ün çelişkili beyanları üzerine olayın cinayet olabileceği şüphesi güç kazandı. Toplanan deliller, detaylı inceleme yapılması amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Dilan Geyik evinde asılı bulunmuştu! İlk intihar denildi, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı: Boğarak katletti, not bıraktı

450 SAATLİK GÖRÜNTÜ CİNAYETİ AYDINLATTI

Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 40 güvenlik kamerası ile 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından elde edilen toplam 450 saatlik görüntüyü saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmada, ifadesinde olay günü binaya yalnızca bir kez geldiğini iddia eden Mustafa Bingöl’ün, gerçekte 4 kez giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin, olay saatlerinde işlettiği börekçi dükkanında olduğunu söylemesine rağmen yaklaşık 1 saat boyunca binada bulunduğu tespit edildi.

Dilan Geyik evinde asılı bulunmuştu! İlk intihar denildi, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı: Boğarak katletti, not bıraktı

İNTİHAR NOTUNU KATİL ZANLISI YAZMIŞ

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, Dilan Geyik'in bıraktığı değerlendirilen intihar notunun Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, ikili arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını belirledi. Zanlının olay günü kapıyı pet şişe kullanarak açtığı, Geyik'i boğarak öldürdükten sonra intihar süsü verdiği ortaya çıktı. Bingöl'ün cinayetin ardından genç kızın teyzesini arayarak kendisine ulaşamadığını söylediği ve cesedin bulunmasını sağladığı da saptandı.

Dilan Geyik evinde asılı bulunmuştu! İlk intihar denildi, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı: Boğarak katletti, not bıraktı

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Eldeki deliller doğrultusunda 20 Aralık'ta gözaltına alınan Mustafa Bingöl, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bingöl'ün, 22 Aralık tarihinde cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdiği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maganda dehşeti kamerada! Babasının darbedilmesine böyle engel olmaya çalıştı: "Yalvarırım dur"
Şişli'deki konteyner vahşetinde yeni detay! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
AKOM tarih vererek uyardı! Önümüzdeki günlerde başlayacak, hafta sonu kuvvetli vuracak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsun'da kan donduran cinayet! Boğazını kesti, kafasına satırla vurdu
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.