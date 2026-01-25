Dilan Geyik evinde asılı bulunmuştu! İlk intihar denildi, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı: Boğarak katletti, not bıraktı

İzmir'in Bornova ilçesinde 12 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda; bir eve intihar ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren polis ekipleri, Dilan Geyik’i (18) holdeki demire asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Geyik’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELER SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın duruş pozisyonu ile asılı olduğu demirin konumunu şüpheli bularak soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında Geyik’in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl’ün (27) ifadesi alındı.

Bingöl’ün çelişkili beyanları üzerine olayın cinayet olabileceği şüphesi güç kazandı. Toplanan deliller, detaylı inceleme yapılması amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

450 SAATLİK GÖRÜNTÜ CİNAYETİ AYDINLATTI

Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 40 güvenlik kamerası ile 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından elde edilen toplam 450 saatlik görüntüyü saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmada, ifadesinde olay günü binaya yalnızca bir kez geldiğini iddia eden Mustafa Bingöl’ün, gerçekte 4 kez giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin, olay saatlerinde işlettiği börekçi dükkanında olduğunu söylemesine rağmen yaklaşık 1 saat boyunca binada bulunduğu tespit edildi.

İNTİHAR NOTUNU KATİL ZANLISI YAZMIŞ

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, Dilan Geyik'in bıraktığı değerlendirilen intihar notunun Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, ikili arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını belirledi. Zanlının olay günü kapıyı pet şişe kullanarak açtığı, Geyik'i boğarak öldürdükten sonra intihar süsü verdiği ortaya çıktı. Bingöl'ün cinayetin ardından genç kızın teyzesini arayarak kendisine ulaşamadığını söylediği ve cesedin bulunmasını sağladığı da saptandı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Eldeki deliller doğrultusunda 20 Aralık'ta gözaltına alınan Mustafa Bingöl, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bingöl'ün, 22 Aralık tarihinde cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdiği bildirildi.