Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AKOM tarih vererek uyardı! Önümüzdeki günlerde başlayacak, hafta sonu kuvvetli vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Hafta için yağmurlu havanın yavaş yavaş etkisini göstereceğini bildiren AKOM, hafta sonu için İstanbullulara kritik bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AKOM tarih vererek uyardı! Önümüzdeki günlerde başlayacak, hafta sonu kuvvetli vuracak
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 10:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmediğini bildirdi. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde görüleceğini belirten AKOM, 31 Ocak Cumartesi günü kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını aktardı.

AKOM tarih vererek uyardı! Önümüzdeki günlerde başlayacak, hafta sonu kuvvetli vuracak

"OCAK AYI SONUNA KADAR..."

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"

AKOM tarih vererek uyardı! Önümüzdeki günlerde başlayacak, hafta sonu kuvvetli vuracak

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

26.01.2026 – PAZARTESİ

  • Min: 10°C – Max: 15°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Yağış Miktarı: Gece yağmurlu

27.01.2026 – SALI

  • Min: 9°C – Max: 15°C
  • Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3 – 7 kg arası

28.01.2026 – ÇARŞAMBA

  • Min: 8°C – Max: 13°C
  • Parçalı ve az bulutlu
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

29.01.2026 – PERŞEMBE

  • Min: 9°C – Max: 14°C
  • Hafif yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 2 – 5 kg arası

30.01.2026 – CUMA

  • Min: 8°C – Max: 11°C
  • Hafif yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 1 – 3 kg arası

31.01.2026 – CUMARTESİ

  • Min: 8°C – Max: 12°C
  • Sağanak yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 5 – 12 kg arası

https://x.com/ibbAkom/status/2015306600383238329

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak geliyor
Meteoroloji birçok kenti uyardı! Çok kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.