AKOM tarih vererek uyardı! Önümüzdeki günlerde başlayacak, hafta sonu kuvvetli vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmediğini bildirdi. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde görüleceğini belirten AKOM, 31 Ocak Cumartesi günü kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını aktardı.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul’da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"
26.01.2026 – PAZARTESİ
27.01.2026 – SALI
28.01.2026 – ÇARŞAMBA
29.01.2026 – PERŞEMBE
30.01.2026 – CUMA
31.01.2026 – CUMARTESİ