13°
Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Ancak hafta başından itibaren başta İstanbul olmak üzere batı kesimlerden başlayacak şiddetli sağanak hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Bolu ve Sinop hariç) Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak geliyor

ANTALYA İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Antalya için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilen bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak geliyor

2 BÖLGEDE FIRTINA ALARMI

Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak geliyor

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artışa geçiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde sıcaklık mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak geliyor

YENİ HAFTAYA DİKKAT! SAĞANAK GELİYOR

Ancak pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayacak yağışlı hava, hafta sonuna kadar tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'da hafta başında başlayacak sağanak, hafta sonuna kadar devam edecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise salıdan sonra kar bekleniyor.

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak geliyor

25 Ocak 2026 tarihli illere göre hava durumu şöyle...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ile Kocaeli'nin doğusunun, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak geliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Yeni haftaya dikkat! Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop hariç bölgenin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Artvin ile Rize'nin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Elazığ çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

#Gündem
