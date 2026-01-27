Tüyler ürperten olay! Mezarlıkta asılı halde bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki sinemada kantin işleten 52 yaşındaki Veli Gönüloğlu, Kuyucak’taki mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kuyucak’ta ağaçta asılı halde birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞMEDİ

Hayatını kaybeden şahsın, Nazilli’deki sinemada kantin işleten 52 yaşında ve bekar olan Veli Gönüloğlu olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönüloğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Gönüloğlu’nun kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.